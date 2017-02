Pau Donés, de Jarabe de Palo, anuncia que vuelve a sufrir cáncer

(CNN Español) - El cantante español Pau Donés, de Jarabe de Palo, dijo a través de su blog que vuelve a tener cáncer, una enfermedad contra la que luchó más de un año y de la que anunció que se había curado en abril del año pasado.

"Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso", escribió Pau Donés en su blog.

"De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor".

A través de su blog y sus redes sociales, Donés ha ido documentando su lucha contra la enfermedad, a la que llama "cangrejo". El pasado mes de abril anunciaba que estaba "limpio".

Limpioooooooo!!! yujuuuu!!!😁 #jarabecontracancer A photo posted by @jarabeoficial on Apr 4, 2016 at 11:21am PDT

El vocalista de Jarabe de Palo anunció esta vez que no suspenderá su gira, como ocurrió cuando le detectaron la enfermedad por primera vez, ni sus proyectos de nuevo disco y libro.

"Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", escribió.

"Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años".