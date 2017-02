Trump: No bromeo, el muro se está diseñando ya

"No bromeo sobre cosas como esta. Sí, tendremos un muro y será un gran muro", dijo Trump

(CNN Español) - El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció que el muro fronterizo ya está en marcha y que, de hecho, ya está siendo diseñado.

"Créanme el muro está siendo diseñado ahora", dijo Trump, en un discurso ante alguaciles estadounidenses en Washington.

"Será un muro de verdad y muchas cosas sucederán de manera positiva para sus ciudades, sus estados.

"Mucha gente dijo, bueno Trump está bromeando sobre el muro. Yo no bromeaba. No bromeo. No bromeo sobre cosas como esta. Sí, tendremos un muro y será un gran muro", agregó el mandatario.

El proyecto del muro fronterizo desató una crisis en la relación entre ambos países que llevó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a cancelar una reunión con Trump en Washington, después de que el presidente estadounidense firmara un decreto ordenando el inicio de la construcción.

Trump reiteró en numerosas ocasiones que será México quien pague el muro, algo que ha rechazado el gobierno mexicano.

En una conversación telefónica entre ambos mandatarios, ambos acordaron no hablar públicamente sobre cómo será financiado el muro, según informó la Presidencia mexicana.

Trump y Peña Nieto reconocieron sus profundas diferencias sobre el muro fronterizo y acordaron continuar con el diálogo "como parte de una discusión integral" sobre la relación de los dos Estados, según la Presidencia de México que añadió que ambos mandatarios acordaron no hacer declaraciones públicas sobre el polémico tema.

Secretario de Estado irá a México

De manera casa simultánea al discurso de Trump en Washington, el canciller mexicano, Luis Videgaray, se reunía en Washington con el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, en un encuentro que Videgaray definió como "constructivo" ante la prensa.

El canciller mexicano anunció que el próximo encuentro se llevará a cabo en la Ciudad de México, a donde viajará Tillerson en las próximas semanas.

"Hablamos de la importancia de los mecanismos de coordinación que existen, tanto en materia inmigratoria, como en materia de combate al crimen organizado y de combate a las amenazas terroristas", dijo Videgaray.

"Reiteramos la voluntad de México de continuar en los mecanismos de cooperación siempre bajo el principio de respeto a la soberanía nacional".