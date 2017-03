Netflix quiere entrar al negocio de los juguetes

(CNNMoney) - ¿Podremos comprar pronto figuritas de Frank y Claire Underwood?

¿Ropa carcelaria de color naranja del centro penitenciario Litchfield Correctional Facility?

¿Las macanas de Daredevil?

¿O waffles de la marca Stranger Things?



Netflix, que ha logrado éxito empresarial y en la crítica con programas originales como House of Cards y Orange Is the New Black, quiere vender productos y juguetes con licencia.

La compañía ha publicado una vacante laboral para un "gerente senior en licencias, mercadotecnia y promoción" y señaló que quiere incursionar en las mercaderías para los fanáticos. Dijo que está buscando vender libros, cómics, juguetes, coleccionables, bandas sonoras y ropa vinculada a sus programas.

"Vamos tras los productos de consumo y la promoción relacionada porque creemos que servirá para una significativa difusión/expectación de los programas", decía la publicación. "Queremos que las mercancías con licencia ayuden a promover nuestros títulos para que se conviertan en parte del espíritu de la época por períodos más largos de tiempo".

La idea no es nueva, por supuesto. Disney comenzó una cadena de tiendas para vender animales de peluche y otras mercancías de sus personajes, por ejemplo. Netflix no tiene una línea orientada a los niños como la de Disney, pero tiene una base de seguidores leales que la han ayudado a crecer a más de 93 millones de suscriptores.

"Buscamos establecer un enfoque de licencias y merchandising para ayudar a ampliar el entusiasmo en torno a títulos clave a través del desarrollo de nuevos canales para que los consumidores y las comunidades interactúen con Netflix", señalaba la publicación.

¿Faltará mucho para ver réplicas de la corona de la reina Isabel II en las tiendas?