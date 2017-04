Airbnb veta a propietario de apartamento por comentario racista relacionado con Trump

Antes de cancelar la reservación de Dyne Suh, el dueño del apartamento le dijo que era una "estafadora" y que no le alquilaría por ser asiática

(CNN) - Airbnb aseguró que bloqueó de manera permanente al propietario de un apartamento que alquilaba por esa plataforma, por un comentario racista en el que mencionó a Donald Trump.

Dyne Suh dice que el 17 de febrero reservó un alojamiento por Airbnb en la ciudad de Big Bear, y que aclaró con el dueño del lugar que podría llevar a dos amigos adicionales, según le dijo Suh a la afiliada de CNN KTLA.

Sin embargo, cuando le mandó un mensaje al dueño para reconfirmar que todo estaba bien, horas antes de llegar al apartamento, este la acusó de ser una “estafadora” y canceló la reservación, de acuerdo con KTLA.

“No le alquilaría ni siquiera si fuera la última persona en la Tierra”, le escribió el dueño a Suh. “Una palabra lo dice todo. Asiática”.

Suh, quien dice que es ciudadana estadounidense, le respondió al dueño del apartamento diciéndole que lo reportaría en Airbnb por ser racista.

“Por eso es que tenemos a Trump”, escribió el propietario. “Y no permitiré que los extranjeros nos digan qué hacer en este país”.

LEE: Airbnb ofrece hospedaje gratis a afectados por decreto de Trump

Después de recibir esos mensajes, Suh estacionó el vehículo en el que estaba, mientras sus amigos pensaban qué hacer, en medio de una fuerte tormenta de nieve, según publicó en Facebook. Allí encontraron a un equipo de noticias de KTLA, que cubría la tormenta, y Suh se acercó para contarles toda la historia, en una entrevista en la que lloró varias veces.

“Me siento tan ofendida”, dijo. “Me hacen esto después de vivir en Estados Unidos durante 23 años. No importa que haya seguido la ley, que sea buena con la gente, no importa lo bien que trato a los demás, no importa nada de eso. Si eres asiática, eres menos que un ser humano y la gente puede tratarte como basura”.

Suh y sus amigos pudieron encontrar dónde dormir casi dos horas después, escribió ella en Facebook.

Aunque el incidente ocurrió hace semanas, la historia de Suh se volvió viral hace unos días cuando la reportera de KTLA publicó en Facebook un video de la entrevista que le hizo a la mujer.

El vocero de Airbnb Nick Papas dijo que la compañía le reembolsó todo el dinero a Suh y le ofreció indemnizarlos, a ella y a sus amigos, con una estadía en un hotel.

MIRA: ¿Cómo deben las empresas combatir el racismo de sus clientes?

“Este comportamiento es aberrante e inaceptable”, dijo Papas. “Le hemos dado todo nuestro apoyo a la huésped y, acorde con nuestra política de no discriminación, el dueño fue eliminado permanentemente de la plataforma de Airbnb”.

Últimamente, Airbnb ha presionado de manera agresiva para combatir la discriminación racial. En septiembre del 2016, la compañía publicó un informe en el que se enfocaba en ese problema y sugería soluciones y formas de manejarlo.