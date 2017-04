Ocho restaurantes de América Latina están entre los 50 mejores del mundo

(CNN) - Por segundo año consecutivo en sus 15 años de historia, los World Best Restaurant Awards nombraron a un lugar fuera de Europa como el mejor del planeta para cenar.

Se trata del Eleven Madison Park de Nueva York, que superó a la Osteria Francescana de Italia, dejándolo en segundo lugar y relegando al español Celler de Çan Roca, luego de siete años de escalar en la lista de los mejores.

La ceremonia de premiación de 2017 tuvo lugar en Melbourne Australia, el pasado 5 de abril, luego de que se celebrara en Nueva York el año anterior.

Eleven Madison Park es el primer ganador estadounidense desde que el French Laundry de California se llevó el premio mayor en 2004.

El restaurante dirigido por el chef de origen suizo Daniel Humm, junto con su copropietario Will Guidara, ofrece comida europea con un toque de Nueva York en un edificio art deco justo al lado del Madison Park de Manhattan.

El menú de degustación de temporada del restaurante, servido de una manera que borra la línea entre la cocina y el comedor, celebra la rica historia de la ciudad y sus tradiciones culturales.

Llamémoslo un ‘bromance’ culinario, pero como lo explicó Will Guidara en exclusiva a CNN inmediatamente luego de la ceremonia de premiación: “Para nosotros, en cualquier momento que tengas éxito necesitas tener la capacidad de hacer un balance de lo que te llevó allí en primer lugar. Para nosotros es esta relación, esta confianza, esta dinámica”.

“Trabajo con mi mejor amigo y eso significa que cuando somos exitosos, tenemos éxito juntos y cuando caemos, caemos juntos”, añadió Guidara.

El chef de origen suizo agregó: “Queríamos crear uno de los mejores comedores del mundo pero eso solo era posible porque nos tenemos el uno al otro. No había nada en el mundo que no pudiéramos hacer”.

1 de 25 | 25. Tickets (Barcelona) — Las innovadoras tapas para picar son distintivas en Tickets, el proyecto favorito de los hermanos Ferrán y Adrià. El interior lúdico del restaurante es un guiño a Willy Wonka y su fábrica de chocolates. Navega en la galería para ver los 25 mejores restaurantes del mundo. 2 de 25 | 24. Amber (Hong Kong) — El restaurante Amber de Richard Ekkebus impresionó a los jurados de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo con la calidad de sus ingredientes y su cocina francesa de primera categoría. 3 de 25 | 23. White Rabbit (Moscú) — El chef Vladimir Mukhin creó un giro lujoso en platos clásicos rusos en el White Rabbit. El restaurante inspirado en Alicia en el País de las Maravillas tiene una espectacular vista de 360 grados de Moscú. 4 de 25 | 22. Quintonil (Ciudad de México) — Jorge Vallejo, un protegido del famoso chef Enrique Olvera de Pujol, sirve un menú enfocado en vegetales y hierbas, muchas de ellas recogidas del propio jardín del chef. 5 de 25 | 21. Alinea (Chicago) — Mezclando arte y comida, una cena en Alinea es una experiencia teatral y multisensorial. Una de las famosas invenciones del chef Grant Achatz es un globo comestible de manzana verde de helio que flota más allá de las mesas de los comensales. 6 de 25 | 20. Pujol (Ciudad de México) — El famoso chef Enrique Olvera ofrece en su menú alta cocina en el exclusivo distrito de Polanco de Ciudad de México. El plato distintivo de este restaurante es el Mole Madre, recalentado por más de 1.200 días. 7 de 25 | 19. Geranium (Copenhague) — Dirigido por el antiguo chef de Noma Rasmus Kofoed, la cocina de terroir de Gernium ya le ha dado tres estrellas Michelín. 8 de 25 | 18. Narisawa (Tokio) — El chef Yoshihiro Narisawa pasó ocho años preparándose en Europa antes de abrir este galardonado restaurante, donde sirve comida francesa con ingredientes japoneses. 9 de 25 | 17. Le Bernardin (Nueva York) — El chef Eric Ripert ha liderado la cocina del restaurante de Nueva York Le Bernardin por más de 20 años. Tomó el mando tras la muerte del cofundador Gilbert Le Coze, quien estableció el restaurante con su hermana Maguy LeCoze. 10 de 25 | 16. D.O.M. (Sao Paulo, Brasil) — El chef y dueño del restaurante D.O.M., Alex Atala, es conocido por el uso que hace de la comida tradicional local palmitos y yuca. 11 de 25 | 15. Piazza Duomo (Alba, Italia) — Piazza Duomo —dirigido por el chef Enrico Crippa— ofrece hierbas, flores y frutas, muchas de ellas procedentes del propio jardín orgánico del lugar. 12 de 25 | 14. Restaurante Andre (Singapur) — El chef y propietario Andre Chiang reinterpreta la cocina del sur de Francia con varios platos, reflejando su formación en Taiwán y su temporada en Francia, Shanghai y en las islas Seychelles en el Océano Índico. 13 de 25 | 13. Alain Ducasse Au Plaza Athenee (París) — Tras su remodelación, el hotel Plaza Athenee en París reabrió y con ella el Alain Ducasse Au Plaza Athenee volvió. El restaurante llegó hasta el puesto número 13, convirtiéndose en el reingreso más alto de la lista. 14 de 25 | 12. Arpege (París) — Ahora en su año número 31, el restaurante Art Decó Arpege ha tenido tres estrellas Michelín durante dos décadas. Arpege es reconocido por su uso pionero de verduras. 15 de 25 | 11. Blue Hill at Stone Barns (Pocantino Hills, Nueva York) — Dirigido por el neoyorquino Dan Barber, el Blue Hill at Stone Barns tuvo la subida más alta de la lista de este año. 16 de 25 | 10. Steirereck (Viena) — El Steirereck ofrece cocina moderna austriaca hecha con ingredientes frescos de la propia granja del chef. 17 de 25 | 9. Mugaritz (San Sebastián, España) — Liderado por el chef Andoni Luis Aduriz, el restaurante de San Sebastián sirve lo que se conoce como cocina española tecno emocional. 18 de 25 | 8. Maido (Lima, Perú) — En el Maido de Lima, el chef Mitsuharu Tsumura mezcla comida peruana y japonesa para crear su propia visión. 19 de 25 | 7. Gaggan (Bangkok) — El Gaggan de Bangkok se ha llevado el título del mejor restaurante de Asia por dos años consecutivos. El chef Gaggan Anand abrió su restaurante epónimo en la capital tailandesa en 2010 con la misión y la visión de “revitalizar” la cocina de la India explorando técnicas contemporáneas y agregando giros moleculares a platos tradicionales indios. 20 de 25 | 6. Asador Etxebarri (Vizcaya, España) — Subiendo cuatro puestos en la lista, el Asador Etxebarri de España ofrece platos creativos cocinados sobre una barbacoa de leña española. 21 de 25 | 5. Central (Lima, Perú) — Bajando un lugar este año, el Central de Lima logró mantenerse en el top cinco de la lista mundial de los mejores restaurantes. Es el actual poseedor del título del Mejor Restaurante de América Latina. 22 de 25 | 4. Mirazur (Menton, Francia) — El restaurante mediterráneo Mirazur, manejado por el chef argentino-italiano Mauro Coagreco, está ubicado a un lado de la rivera francesa, a pocos pasos de la frontera italiana. 23 de 25 | 3. El Celler de Can Roca (Girona, España) — El Celler de Can Roca ocupó el puesto más alto del listado en 2013 y 2015. Este año ganó el título de ‘Art of Hospitality Award’. 24 de 25 | 2. Osteria Francescana (Modena, Italia) — En 2016 este restaurante fue el primer ganador italiano del premio al Mejor Restaurante del Mundo. Este año la Osteria Francescana del chef Massimo Bottura cayó al segundo lugar de la lista. 25 de 25 | 1. Eleven Madison Park (Nueva York) — Es el primer restaurante de Estados Unidos en ganar el título de Mejor Restaurante del Mundo luego de que el French Laundry de California se llevara este premio en 2003 y 2004. Eleven Madison Park es dirigido por el chef de origen suizo Daniel Humm. Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El escenario de los 50 Mejores del Mundo no pudo haber sido más grandioso: el Royal Exhibition Building de Melbourne, un pabellón abovedado de 1880, donde una alfombra roja llena de rostros familiares de lo que se ha acuñado los Oscars del mundo de la comida.

Cada uno de los 50 chefs —bueno, solo estuvieron presentes 47 de ellos— llevaban puesto una faja roja mientras nombres estelares como el de Heston Blumenthal deambulaban en el piso y eran seguidos por buscadores de selfies.

Blumenthal, el padre de la cocina multisensorial —sin mencionar los premios a la gastronomía molecular— se llevó una ovación de pie pues se llevó el Premio a la Trayectoria.

El chef nacido en Francia, Dominique Ansel, que creó el cronut en su panadería epónima de Nueva York, obtuvo el premio al Mejor Pastelero del Mundo.

El premio al Restaurante Sostenible fue para Septime de París, mientras que la nueva mayor entrada fue también para un restaurante de esa ciudad, Le Pavillon Ledoyen de Yannick Allen.

El premio del Chef —elegido por otros chefs— fue para Virgilio Martínez del restaurante Central en Lima.

El Disfrutar de Bercelona fue nombrado como el ‘One to Watch’ de 2017, y el Den de Tokio hizo su debut en la posición número 45 del listado de los 50 mejores del mundo.

El Celler de Can Roca de España —el mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015— ganó el premio Art of Hospitality.

Y mientras que los restaurantes liderados por mujeres fueron subrepresentados en los premios, la eslovaca Ana Ros —que dirige el restaurante Hiša Franko en el Valle de Soca— fue nombrada como la Mejor Chef Femenina del mundo.

Estos son los mejores restaurantes del mundo:

1. Eleven Madison Park (Nueva York)

2. Osteria Francescana (Modena, Italia) *Mejor restaurante en Europa*

3. El Celler de Çan Roca (Girona, España)

4. Mirazur (Menton, Francia)

5. Central (Lima) *Mejor restaurante de Suramérica*

6. Asador Etxebarri (Vizcaya, España)

7. Gaggan (Bangkok) *Mejor Restaurante en Asia*

8. Maido (Lima, Perú)

9. Mugaritz (San Sebastián, España)

10. Steirereck (Viena)

11. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, Nueva York) *la subida más alta*

12. Arpege (París)

13. Alain Ducasse Au Plaza Athenee (París) *el reingreso más alto*

14. Restaurante Andre (Singapur)

15. Piazza Duomo (Alba, Italia)

16. D.O.M. (Sao Paulo, Brasil)

17. Le Bernardin (Nueva York)

18. Narisawa (Tokio, Japón)

19. Geranium (Copenhague)

20. Pujol (Ciudad de México)

21. Alinea (Chicago)

22. Quintonil (Ciudad de México)

23. White Rabbit (Moscú)

24. Amber (Hong Kong)

25. Tickets (Barcelona)

26. Clove Club (Londres)

27. The Ledbury (Londres)

28. Nahm (Bangkok)

29. Le Calandre (Rubano, Italia)

30. Arzak (San Sebastian, España)

31. Alleno Paris au Pavillon Ledoyen (París) *La nueva entrada más alta*

32. Attica (Melbourne) *Mejor restaurante en Australasia*

33. Astrid (Lima, Perú)

34. De Librije (Zwolle, Países Bajos)

35. Septime (París) *Premio al Restaurante Sostenible*

36. Dinner by Heston Blumenthal (Londres)

37. Saison (San Francisco)

38. Azurmendi (Larrabezúa, España)

39. Relae (Copenhagen)

40. Cosme (Nueva York) *Nuevo*

41. Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai)

42. Borago (Santiago, Chile)

43. Reale (Castel di Sangro, Italia) *Nuevo*

44. Brae (Birregurra, Australia) *Nuevo*

45. Den (Tokyo) *Nuevo*

46. L'Astrance (París)

47. Vendome (Bergisch Gladbach, Alemania)

48. Restaurant Tim Raue (Berlín)

49. Tegui (Buenos Aires) *Nuevo*

50. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)