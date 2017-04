Un niño de 11 años se suicida por broma en mensaje de texto

(CNN) - Un niño de 11 años se mató después de recibir mensajes de texto que le llevaron a creer que una niña a la que consideraba su novia se había suicidado.

El incidente tuvo lugar el 14 de marzo, cuando Tysen Benz, de Marquette, Michigan, intentó ahorcarse. Murió la semana pasada por las heridas sufridas.

El niño no dejó ninguna nota, pero según su madre, Katrina Goss, fue víctima de una broma que lo llevó a quitarse la vida.

El fiscal del condado de Marquette, Matt Wiese, dijo el lunes que su oficina acusó la semana pasada a la niña, de 13 años, de uso malicioso de los servicios de telecomunicaciones y uso de una computadora para cometer un crimen enviando informes falsos de su propia muerte a Benz. Ni el fiscal ni el Departamento de Policía de Marquette identificaron a la niña por ser menor.

"La persona que envió el mensaje pretendía hacerse pasar por una persona diferente", dijo Wiese.

Los mensajes eran un engaño, dijo, y fueron enviados directamente a Benz.

Wiese dijo que era imposible saber si esta fue la causa del suicidio de Benz, pero lo llamó una conexión lógica.

"No sabemos, y nunca sabremos, por qué hizo lo que hizo. Es lógico suponer que están relacionados", dijo Wiese sobre los mensajes.

Al ser preguntado si había más personas involucradas en la broma, Wiese dijo que la investigación estaba en curso, pero "en este momento, no tengo ninguna razón para creer que fue un esfuerzo de grupo".

Para Goss, las autoridades debieron presentar cargos más fuerte contra la niña de 13 años, según dijo el lunes.

Sin embargo, preguntado por esta posibilidad, Wiese dijo que "no encajarían en los hechos".

"Decirle a alguien que debería hacerse algo a sí mismo no es un delito, incluso si lo hace", dijo, en referencia a la ley de Michigan.

Benz era el mediano de tres hermanos. Goss describió a su hijo como "desinteresado" y dijo que era un ávido deportista que jugaba al fútbol, ​​al hockey y al golf.

Goss dijo la semana pasada que su hijo compró él mismo el teléfono que usaba para comunicarse con la niña.

"Yo nunca compraría teléfonos a mis hijos" dijo. "Creo que es ridículo".

Goss dijo que Benz nunca se había referido directamente a la niña como su novia, porque ella no lo aprobaba, pero ella cree que Benz pensaba en ella como su novia.

"Eran supuestamente novio y novia, no sé qué signifique eso a su edad", dijo Goss.

"Él no tenía mi permiso para estar saliendo", dijo. "No la llamaba su novia porque sabía que yo no lo aprobaría".

Benz estuvo en terapia intensiva en el Hospital de la Universidad de Michigan en Ann Arbor hasta el 4 de abril, cuando murió a causa de sus heridas.

El funeral está programado para este martes en Marquette.