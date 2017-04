Una madre comparte las desgarradoras últimas horas con su hijo de 4 años

(CNN) - Ya han pasado dos meses desde que Ruth Scully vivió la peor pesadilla para cualquier padre. Ahora, está compartiendo su historia en Facebook con la esperanza de que pueda contribuir a un cambio.

El 4 de febrero de 2017, su hijo Nolan perdió la batalla contra el rabdomiosarcoma, un tipo raro de cáncer que afecta a los tejidos blandos. En un homenaje a su hijo, Scully compartió un collage de fotos en Facebook que muestra la dura realidad del cáncer infantil.

Explica que durante su lucha, Nolan, de 4 años, se negaba a salir de su lado, e incluso se tumbaba en el suelo del baño cuando ella se duchaba.

La primera imagen muestra a Nolan tumbado sobre una alfombra de baño. Fue tomada antes de partir hacia el hospital para iniciar un régimen de quimioterapia agresiva. La segunda fotografía, tomada dos meses después de su muerte, muestra la misma alfombra de baño, esta vez sin Nolan.

"Ahora yo soy quien tiene miedo a la ducha", escribió Scully en su post. "Con nada más que una alfombra vacía donde una vez un hermoso y perfecto niño pequeño esperando tumbado a su mamá".

Desde la publicación de la foto el 4 de abril, la historia de Nolan se ha compartido más de 620.000 veces.

"Cualquier padre ha visto a sus hijos tirados en el suelo en algún momento. Creo que esa es la razón por la que la imagen llegó a tanta gente, porque es real", dijo Scully a CNN. Le llevó dos meses estar lista para escribir el post, pero ella sentía que se lo debía a todos los que habían seguido la historia de Nolan.

"Sentía que Nolan hubiera querido hablar con sus amigos y decirles lo que pasó", dijo Scully.

La publicación recibió una ola de apoyo, con 147.000 personas comentando sus propias historias de niños valientes que luchaban como Nolan lo hizo.

Al recordar a su hijo, ella lo describió como protector, siempre ayudando a los que le rodeaban. Incluso cuando estaba enfermo en el hospital, salía de su habitación para ir y reconfortar a otros niños que tenían miedo o estaban llorando.

Ahora, su historia está ayudando a los padres de todo el mundo a asumir sus problemas.

"Tal vez este era el propósito de Nolan, a lo mejor todavía está ayudando a la gente incluso después de su muerte", dijo Scully.

Un final especial

Nolan estuvo bajo tratamiento durante más de un año, y a pesar de que el tumor fue eliminado por completo, en última instancia, el cáncer se abrió camino en sus pulmones. Después de quedarse sin opciones de tratamiento, a Scully solo le quedaba hacer agradables sus últimos días.

Si bien la situación parecía sombría, Nolan encontró optimismo. De hecho, incluso dejó instrucciones para su entierro. "Le pregunté si quería que la gente estuviera feliz o triste en su funeral. Me miró confundido y dijo 'feliz, ¿por qué alguien estaría triste?'" dijo Scully.

Nolan planeó todo, incluso hasta donde se repartirían sus pertenencias. Se aseguró de que su familia recibiera sus animales favoritos de peluche y sus queridas bolas de queso.

"Jugamos, vimos YouTube y sonreímos tantas veces como pudimos", escribió Scully sobre sus últimas 36 horas.

En sus últimas horas juntos, Scully fue a tomar una ducha. Cuando salió, vio a un equipo médico rodeando a su hijo. Había caído en estado de coma "comenzando el final", dijo. Ella corrió junto a su hijo.

Pero algo increíble sucedió.

Nolan, aunque sufrió un colapso pulmonar, respiró, abrió los ojos y dijo: "Te amo mamá".

Murió poco después, mientras su madre le cantaba You are my Sunshine.

Un legado de amor

Scully espera dos cosas tras compartir la historia de Nolan. La primera, que los demás aprendan del legado que nos dejó. "Nolan mostró a todos cómo las personas deben ser tratadas, y cómo se debe cuidar el uno al otro. Estaba hecho solo de amor y bondad", dijo Scully.

También espera sirva como una llamada de atención para crear conciencia. Después de la muerte de Nolan, su oncólogo dijo a Scully algo que siempre recordará.

"Nosotros no le fallamos, fue la medicina la que le falló", repite Scully.

Nolan finalmente encontró descanso después de su lucha, pero Scully aún está buscando el suyo, mediante la búsqueda de una cura.