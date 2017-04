ZonaPOP | Este será el próximo destino en Latinoamérica del 'Cake Boss'

Nota del editor: Escucha Zona Pop en iTunes o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Hablar de Bartolo II Valastro, mejor conocido como Buddy Valastro, es referirnos a uno de los reposteros más reconocidos hoy en día.

Es el titular del programa ‘Cake Boss’, pero ¿quién es Buddy Valastro? Nació el 3 de marzo de 1977 en Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos. Sus padres son Bartolo Valastro, jefe de pasteleros de la pastelería Carlo’s Bakery Shop y Mary Valastro Pinto, administradora de dicho establecimiento.

Tiene cuatro hermanas mayores que él: Mary, Grace, Maddalena y Lisa.

Actualmente está casado con Lisa y juntos tienen cuatro hijos: Sofía, Marco, Buddy Jr. y Carlo.

Conversamos con él para Zona POP, ya que estaba por inaugurar una pastelería más, en esta ocasión en Atlanta, en el Perimeter Mall.

En total suman 19, una de ellas localizada en Sao Paulo, Brasil.

¿Tiene planes de abrir pastelerías en Latinoamérica? ¿Cómo está la salud de su mamá Mary (quien sufre la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica)? ¿Se siente una estrella de televisión?

Te dejamos parte de la charla que tuvimos con el famoso ‘jefe’ o ‘cake boss’.

Javier Merino: Hola Buddy, antes que nada, mucho gusto en conocerte y bienvenido a Zona Pop de CNN en Español que se escucha en toda latinoamérica.

Buddy Valastro: ¡Me encanta! Muchas gracias y es un placer estar aquí.

JM: Esta es la primera pastelería que abres en Atlanta, pero hay en muchas partes de Estados Unidos y una en Brasil ¿Cuál es la diferencia entre estas y las demás?

BV: En realidad no hay diferencia, todas son básicamente lo mismo. En Hoboken o en Sao Paulo en Brasil. Ponemos nuestro sello garantizado de calidad así como lo hacemos en Hoboken, así que no hay una diferencia, es simplemente llevar nuestro sabor a donde vayamos.

JM: Debo decirte que soy tu fan número en la Ciudad de México, me gusta tu programa de TV y debo tener un recipiente para la baba porque cada vez que cocinas, todo se ve delicioso.

BV: ¡Muchas gracias! En definitiva, queremos abrir una pastelería en México, me gustan los mexicanos, me fascina ir a México, estuve en la Ciudad de México el año pasado y está en nuestro radar, así que esperen porque llegaremos ahí pronto!

JM: Esa iba a ser mi pregunta, te vi el año pasado cuando estuviste aquí y la gente se volvió loca. ¿Cómo te sientes en ser una especie de rock star, estrella de cine o de televisión?

BV: Te diré algo, soy una persona normal y cuando estoy frente a una multitud que me ve como una estrella, no lo soy. Simplemente soy yo mismo cuando estoy frente a las cámaras o cuando estoy detrás. En definitiva quiero abrir pastelerías en toda Latinoamérica, porque a donde sea que voy en Latinoamérica, ya sea México, Brasil, Colombia o Argentina me siento de maravilla. Este año voy por primera vez a Ecuador y estoy muy emocionado por eso.

JM: Cuando vengas la próxima vez a México, nos tenemos que conocer y mucha suerte con esta nueva pastelería en Atlanta y ya queremos que haya un ‘Carlo's Bakery’ en Mexico y en tolda Latinoamérica

BV: No puedo esperar, va a ser de maravilla y muy loco, pero prometo que sucederá!

Si eres fan del programa 'Cake Boss', puedes verlo todos los jueves en Discovery Home & Health en punto de las 8:00 p.m. (hora de México)