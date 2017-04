Así como entonces dijo una cosa, ahora dice otra: los más grandes cambios de Donald Trump

(CNN) - La presidencia de Donald Trump tuvo otro giro extraño el miércoles pasado, cuando se revolvió abruptamente en una serie de asuntos centrales de su campaña en el 2016.

El hecho de que sus recientes giros en "U" sean precursores de cambios más fundamentales es una pregunta abierta. Trump ha, en su mayor parte, buscado cumplir las promesas que hizo durante sus arengas de campaña. Pero también ha hecho una serie de ajustes para acomodar su estilo de vida y las realidades políticas de su nueva posición.

Desde la OTAN hasta el golf, a continuación veremos nueve de los principales cambios presidenciales:

Los cambios del presidente Trump

OTAN

27 de marzo del 2016

"Creo que la OTAN es obsoleta. La OTAN se estructuró en un momento en que tenías a la Unión Soviética, que era obviamente más grande, pero mucho más grande de lo que es Rusia hoy en día. No digo que Rusia no sea una amenaza, pero tenemos otras".

12 de abril del 2017

"Hace mucho tiempo que me quejé de eso, e hicieron un cambio. Ahora están luchando contra el terrorismo. Dije que era obsoleta, pero ya no lo es".

China

28 de junio 28 del 2016

"Voy a darle instrucciones a mi secretario del Tesoro para que etiquete a China como un manipulador de divisas".

12 de abril del 2017

"No son manipuladores de divisas".

Ataques al gobierno sirio

29 de agosto del 2013

Tuit: "¿Qué obtendremos por bombardear Siria, además de más deuda y un posible conflicto a largo plazo?" Obama necesita aprobación del Congreso".

6 de abril 6 del 2017

"Esta noche he ordenado un ataque militar específica sobre la base aérea siria desde donde se lanzó el ataque químico". Trump no pidió ni recibió la aprobación del Congreso para lanzar su ataque.

Sobre la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen

12 de septiembre 12 del 2016

"Está manteniendo las tasas artificialmente bajas hasta que Obama se retire. Creo que es muy política y, hasta cierto punto, creo que debería avergonzarse de sí misma porque no se supone que sea así".

12 de abril del 2017

"Me gusta, la respeto".

Decretos

10 de julio del 2012

Tweet: "¿Por qué @BarackObama constantemente emite decretos que son poderosos arrebatos de autoridad?".

31 de marzo del 2017

Trump ha emitido 23 decretos, incluyendo su polémica prohibición de viajes, desde que asumió el cargo el 20 de enero.

La tasa de desempleo

12 de marzo del 2016

"Los números son falsos. Estos son todos números falsos, números que se le dan a los políticos para que bien, son números falsos".

10 de marzo del 2017

Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca: "Hablé con el Presidente antes de esto y dijo que lo citara muy claramente:" Puede que hayan sido falsos en el pasado, pero ahora son muy reales".

Golf 'presidencial'

13 de octubre del 2014

Tuit: "¿Puedes creer que, con todos los problemas y dificultades que enfrenta Estados Unidos, el presidente Obama pasó el día jugando al golf. Peor que Carter" (Jimmy Carter, presidente de EE.UU. desde 1977 hasta 1981).

11 de febrero del 2017

Trump ha visitado sus campos de golf 16 veces desde que asumió el cargo. A principios de febrero tuiteó: "Jugué golf hoy con el primer ministro (Shinzo) Abe de Japón y @TheBig_Easy, Ernie Els, y lo pasamos muy bien. ¡Japón está muy bien representado!".

El Banco de Exportaciones e Importaciones

4 de agosto del 2015

"No me gusta porque no creo que sea necesario. Es una especie de plumaje para políticos y otros, y unas pocas empresas, que pueden hacerlo muy bien sin él. Así que no me gusta. Creo que es un exceso de equipaje, es innecesario, y cuando piensas en la libre empresa, no va con ello. Yo estaría en su contra".

12 de abril del 2017

"Resulta que, en primer lugar, muchas empresas pequeñas son realmente ayudadas, las empresas proveedoras. Pero también, y lo que puede ser tal vez más importante, otros países dan asistencia. Cuando otros países la dan, perdemos una tremenda cantidad de negocios".

Congelamiento de la contratación federal

23 de octubre del 2016

"El primer día de mi mandato, mi gobierno insistirá de inmediato en una congelación de la contratación de todos los empleados federales para reducir la fuerza de trabajo federal a través del desgaste (exceptuando los militares, la seguridad pública y la salud pública)".

12 de abril del 2017

Trump firmó un memorándum presidencial congelando la contratación federal días después de asumir el cargo. Luego, en su día 82 en el cargo, el director de presupuesto, Mick Mulvaney, anunció lo siguiente: "Lo que estamos haciendo mañana reemplazará la congelación de la contratación general que pusimos en práctica el primer día en el cargo y la reemplazamos con un plan más inteligente. Un plan más estratégico, más quirúrgico".