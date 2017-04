No hubo encuentro formal entre Uribe, Pastrana y Trump... esto fue lo que realmente pasó

(CNN Español) - No hubo un encuentro formal entre los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana y Alvaro Uribe en Mar-a-Lago este viernes con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, según le confirmó a CNN una fuente con conocimiento del tema.



Pastrana envió un tuit este viernes agradeciendo directamente al mandatario estadounidense por la "cordial y muy franca conversación".

Gracias a @POTUS @realDonaldTrump por la cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 15, 2017

Tanto Pastrana como Uribe han liderado la oposición en Colombia, en particular en lo que refiere al proceso de paz con la guerrilla de las FARC.

Lo que ocurrió, explica la fuente a CNN, fue que Pastrana estuvo en el restaurante del club con un grupo comiendo este viernes y en uno de los pasillos saludó al presidente Trump. La fuente describe el encuentro como muy breve, apenas el saludo en el pasillo, ni siquiera hay certeza de que Uribe hubiera estado ahí. Mar-a-Lago es un club social en el que Trump tiene una residencia privada, y que ha convertido en su segundo despacho. Es un lugar frecuentado por los socios del club y sus invitados.

CNN en Español se puso en contacto tanto con el equipo de Pastrana, quienes afirmaron que el expresidente no se pronunciará. Por otra parte, tras varias llamadas al equipo de Uribe aún no hemos recibido respuesta.

La Casa Blanca, contactada por CNN en Español, no se va a pronunciar sobre el tema.

La fuente asegura que de haberse dado una reunión como ha sido descrita en medios colombianos hubiera quedado registrada en los informes de prensa de los reporteros que viajan con el presidente Trump. CNN en Español revisó esos informes y no hay mención de la supuesta reunión.

El secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, se refirió este lunes a la supuesta reunión:

“No tenemos mayor información, como no la tienen los colombianos. Sabemos que aparentemente fue una reunion social y fue como un encuentro de coincidencia. No hay ninguna declaración de la Casa Blanca, no tenemos ninguna fotografía, no tenemos ningún tipo de conclusion sobre el particular. Razón por la cual le damos el alcance que exactamente los hechos están mostrando. Una reunion casual, esperamos que no haya sido utilizada para hablar contra Colombia ni contra el gobierno y se respeta la tradición colombiana. La tradición colombiana ha sido una tradición eternal en la que el tramite de las relaciones internacionales esta encabezada por el jefe de estado que mantiene la dignidad del estado y la coherencia de las reuniones internacionales", afirmó.

El encuentro que ha recibido gran atención de los medios locales colombianos, también ha causado incomodidad entre la opinión pública, pues el presidente de Colombia Juan Manuel Santos aún no se reúne con su homólogo estadounidense. Sin embargo, los mandatarios hablaron telefónicamente en febrero.

Para algunos, se trata de una transgresión diplomática, que quizás podría poner en riesgo el apoyo de EE.UU. al gobierno de Colombia. En su tiempo en la Oficina Oval, Barack Obama expresó abiertamente su apoyo al gobierno de Santos, así como su apoyo económico al proceso de paz. En febrero de 2016 Obama anunció un paquete de 450 millones de dólares para la implementación del proceso de paz en camino entre la guerrilla de las FARC y el gobierno.

"Más que un revés es una transgresión de una vieja práctica colombiana de no exportar a EE.UU. las divergencias internas en el país", le dijo a CNN en Español Francisco Gutiérrez Sanín, profesor de la Universidad Nacional, quien añade que es difícil saber si el encuentro podría tener algún impacto en las relaciones bilaterales.

"Es difícil leer a Trump y es difícil conocer la solidez de los cargos que llevaron Pastrana y Uribe, que son bastante inverosímiles, no sabemos qué habrán conversado, pero uno más o menos sabe cuál es el tono por la carta de Uribe, pero es difícil saber qué haya creído o no Trump. Ahora, es claro que Trump está muy ocupado en otras cosas: la situación de Estados Unidos no es tan cómoda como para que pueda iniciar una bronca adicional con Colombia", añade.

Gutiérrez se refiere a la carta que Uribe difundió este domingo en su página web, un mensaje a las autoridades del Congreso de EE.UU.. El expresidente comienza el texto diciendo que son algunos comentarios de su perspectiva sobre la "situación de Colombia y sus vínculos con Maduro en Venezuela".

En la misiva de ocho puntos Uribe menciona varios temas relacionados con el acuerdo que el gobierno de Colombia firmó con las FARC el pasado noviembre tras cuatro años de negociación en La Habana.

"En una democracia sofocante, la independencia de las instituciones y las garantías del sector privado, el gobierno no ha ido tan lejos como Maduro en Venezuela, pero su herencia permitirá que gobiernos futuros débiles con las FARC o pro FARC adopten el mismo camino", señala Uribe. "Las personas pobres en necesidad, sin esperanza por la ausencia de una inversión privada y afecta por la violencia, no reconocerán la diferencia entre el imperio de la ley y la tiranía vecina. Colombia necesita cambios profundos, sino estamos condenados a ser el segundo pensamiento de Maduro".

Para Gutiérrez, estas afirmaciones tienen poco sustento.

"Es un chiste, un completo chiste. en primer lugar los patrones de voto en Colombia van muy hacia la derecha. En segundo lugar no hay la menor equivalencia, es descabellado, entre Santos y Maduro; Santos es de centro-derecha, inclinado hacia el empresariado. Ahora, las FARC como las guerrillas de Centroamérica, están adoptando una posición política más moderada que era lo que se esperaba. Por otra parte cuando usted ve la recepción de la experiencia venezolana dentro de distintos sectores de la población, es muy negativa, probablemente el político más impopular en Colombia sea Maduro. No hay la menor posibilidad, ni por cercanía con el Ejército, ni por popularidad. Es una fantasía descabellada", señala.