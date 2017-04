Las razones de Guillermo Lasso para seguir desconociendo los resultados tras el recuento

Lasso insistió este miércoles en un discurso que hay un fraude y que no será cómplice

(CNN Español) – Tras un segundo recuento de votos en Ecuador, el excandidato opositor Guillermo Lasso sigue dándole el “no” rotundo a los resultados de la segunda vuelta presidencial: se niega a reconocer la victoria del hoy mandatario electo Lenín Moreno. Este miércoles, Lasso acudió de nuevo a los micrófonos y en un discurso de aproximadamente 20 minutos insistió en que hay un fraude y que él no puede ser cómplice de eso ni de “una burla a los votantes, de un proceso cargado de ilegalidades, del abuso y de la arbitrariedad constante”.

Sus palabras llegaron horas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) volviera a contar, de nuevo, cerca de 1.275.450 votos y ratificara los resultados del 2 abril: Moreno ganó con un 51,16%. Cifra que subió un 0,01 punto porcentual tras la revisión del escrutinio. ¿Entonces, cuáles son las razones que alega Lasso para seguir desconociendo su derrota? Principalmente, que parte de las reclamaciones que ha interpuesto no han sido aceptadas o tramitadas por el CNE y por el Tribunal Contencioso Electoral.

Durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles, el excandidato sostuvo que él y su equipo habían pedido el recuento manual del 100% de los votos “porque esa es la única manera de conocer la verdad sobre lo que pasó el 2 de abril”. Sin embargo, el proceso adelantado por el CNE este martes fue parcial y sólo incluyó las 3.865 actas de escrutinio que fueron objetadas por el Movimiento Alianza País, de Moreno, y la Alianza CREO-SUMA, de Lasso. La decisión del órgano electoral se debió a que las reclamaciones iniciales que hicieron los grupos políticos fueron por cuenta de inconsistencias en estos documentos.

Tras la jornada de reconteo, el CNE divulgó los resultados y sostuvo que Moreno seguía manteniendo la mayoría de los votos. “Jamás seremos cómplices de ninguna práctica fraudulenta. Hemos cumplido con la ley, con nuestro deber y sobre todo con la ciudadanía, una ciudadanía que merece ser escuchada y merece respuestas. Estamos aquí porque no tenemos nada que esconderle al país”, sostuvo el presidente de la entidad, Juan Pablo Pozo, durante su intervención en la jornada de recuento de votos. Además, el funcionario insistió en que hay actores políticos que con “mentiras y con infamias han intentado deslegitimar el proceso político” y que desde el año pasado “la sombra de fraude” se sembró con mitos, pero “no existió una sola prueba de fraude”.

Pero Lasso no aceptó el veredicto del CNE y este miércoles calificó el acto “un show que insulta la inteligencia de esos millones de personas que hoy reclaman justicia. Nos ofrecieron un recuento parcial que de nada sirve para iluminar lo sucedido durante ese apagón electoral en el cual nos sentimos desvalijados”. En su cuenta de Twitter ya había publicado algo similar.

Reconteo parcial, cuna de cómplices. pic.twitter.com/GZjJgA2iWH — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 18, 2017

La segunda razón que alega el excandidato es que la solicitud que presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral fue inadmitida. “Los jueces electorales ni siquiera se dignaron en leer nuestra solicitud. La descartaron con el mismo desprecio que sienten por los electores”, sostuvo Lasso durante una rueda de prensa. Y el pasado lunes, en un video en vivo que se transmitió por Facebook explicó que cuando el CNE negó la petición del 100% de los votos acudió al tribunal, pero este decidió “no conocer nuestra impugnación, y no es que dice ‘por tales motivos no la acepto, sino simplemente no la quiero ver’. Ha negado administración de justicia en materia electoral a los ciudadanos ecuatorianos”, sostuvo.

Negada la justicia a los ecuatorianos. pic.twitter.com/I5kEPFeqvd — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 17, 2017

El presidente electo Lenín Moreno se pronunció respecto a esta situación en su cuenta de Twitter, asegurando que el recuento ratifica su triunfo.

Luego del recuento de 1,2 millones de votos, se ratifica triunfo de @35PAIS ¡Gracias, no los defraudaremos! El Ecuador espera paz y trabajo. — Lenín Moreno (@Lenin) April 19, 2017

También pidió un llamado al acuerdo para empezar a trabajar en los grandes objetivos de la nación. “La democracia está fortalecida”, sostuvo.

Es hora de acuerdos por los grandes objetivos nacionales. La democracia está fortalecida, miremos hacia adelante ¡El futuro no se detiene! — Lenín Moreno (@Lenin) April 19, 2017

Cabe recordar que el pasado 6 de abril, cuando Lasso pidió el primer recuento de votos y la impugnación el movimiento de Moreno, Alianza País, se unió a la medida y pidió que fuera “de inmediato”. "Con la finalidad de que no quede la menor sombra de duda que estas elecciones se ganaron con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano nos adherimos a las acciones de impugnación presentadas por el movimiento CREO-SUMA”, aseguraba parte del comunicado de ese momento.

El presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, también publicó sobre el recuento de votos en su perfil de Twitter. Y tras la ratificación del CNE de que se mantenía la victoria de Moreno escribió que “se confirma que lo de CREO es un re CUENTO”.

Terminó recuento de Pichincha:

Lenín aumentó 38 votos.

Lasso disminuyó 236 votos.

Se confirma que lo de CREO es un re CUENTO. — Rafael Correa (@MashiRafael) April 18, 2017

En el siguiente mensaje, incluso se refirió a la organización política como “el único fraude”.

Resultado recuento voto a voto de todas las actas impugnadas, más del 11%:

Lenín SUBE 1594; Lasso BAJA 439 votos.

El único fraude: CREO. — Rafael Correa (@MashiRafael) April 19, 2017

Por ahora, Lasso no ha dado muchos detalles de cuáles serán sus próximas acciones para seguir rechazando la victoria de Moreno. Y mientras el pulso político sigue en juego, el nuevo mandatario se prepara para posesionarse el próximo 24 de mayo, en un país que lleva semanas convulsionadas desde los resultados de la segunda vuelta presidencial.