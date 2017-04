Estados Unidos prepara cargos para solicitar detención de Julian Assange

WikiLeaks no fue el único en publicar los documentos extraídos por el exanalista del Ejército ahora conocido como Chelsea Manning

(CNN) - Las autoridades estadounidenses han preparado cargos para solicitar la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, le dijeron a CNN funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

La investigación del Departamento de Justicia sobre Assange y WikiLeaks data por lo menos del 2010, cuando el sitio atrajo gran atención por publicar miles de archivos robados por el exanalista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Bradley Manning, ahora conocido como Chelsea Manning.

Los fiscales han lidiado en el hecho de si la Primera Enmienda de la constitución de Estados Unidos ha impedido el enjuiciamiento de Assange, pero ahora creen que han encontrado una manera de avanzar en el caso.

Durante el gobierno del presidente Barack Obama, el fiscal general Eric Holder y funcionarios del Departamento de Justicia determinaron que sería difícil presentar cargos contra Assange porque WikiLeaks no fue el único en publicar los documentos extraídos por Manning. Varios periódicos, entre ellos The New York Times, lo hicieron también.

La investigación continuó, pero los posibles cargos posibles se pusieron en suspenso, según funcionarios estadounidenses involucrados en el proceso entonces.

La opinión estadounidense sobre WikiLeaks y Assange comenzó a cambiar luego de que los investigadores encontraron lo que creían que era una prueba según la cual el portal desempeñó un papel activo ayudando a Edward Snowden, un exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) a revelar un masiva caché de documentos clasificados.

Assange permanece encerrado en la embajada ecuatoriana en Londres, tratando de evitar una orden de arresto por cargos de violación en Suecia. En los últimos meses, funcionarios estadounidenses se habían centrado en la posibilidad de que un nuevo gobierno en Ecuador expulsara a Assange y pudiera ser arrestado.

Pero el candidato presidencial oficialista, Lenin Moreno, que ganó las recientes elecciones en la nación sudamericana, prometió que la ayuda a Assange continuaría.

Noticia en desarrollo...