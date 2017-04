Xavi revela quién es su "jugador ideal"

(CNN) - La leyenda del Barcelona, Xavi Hernández, jugó con Lionel Messi durante más de una década, asegurando alguna vez que "no hay herederos" para el trono del argentino.

Ambos ganaron incontables honores juntos, pero cuando CNN Sport le pregunta al español a cuáles estrellas del mundo llamaría para crear su "futbolista ideal", al cinco veces ganador del Balón de Oro no se le hace tan fácil.

Tal vez fue la presión de estar en el centro de la cuestión, o tal vez Xavi, al igual que muchos otros contemporáneos, simplemente piensa que Messi es un extraterrestre.

Una cosa sí es segura: desde el toque de primera hasta la personalidad, la combinación de elecciones de Xavi redundarían en un futbolista íntegro y serio.

Deslízate hacia abajo para ver la fórmula mágica de este genio de 37 años de edad.

Toque de primera: Sergio Busquets (Barcelona)

Junto a Xavi, Busquets es uno de los siete jugadores de la historia en ganar la liga nacional, la Copa nacional (en este caso la Copa del Rey) y la Liga de Campeones dos veces.

Después de pasar por las filas de Barcelona, con Pep Guardiola, el español ha seguido brillando tanto en el club como en la selección de su país, ganando seis títulos de la Liga, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa del 2012.

Puede que Busquets no marque muchos goles, pero con un hábil toque de primera y un superlativo cerebro futbolístico, el jugador de 28 años rara vez es culpable de ceder la posesión. En la última temporada de Xavi en el Camp Nou, Busquets tuvo una tasa promedio de pases del 91,7%.

El veredicto de Xavi: "Sergio Busquets, por supuesto, es el jugador más importante del FC Barcelona en el centro del campo".

Técnica: Andrés Iniesta

Xavi y Andrés Iniesta se convertirán en uno de los grandes duetos del fútbol mundial. Dominaron el centro del mediocampo del Barcelona durante 15 años, encarnando la ideología del tiki-taka tanto en su club como en la selección. Mientras que Neymar se llenaba de elogios hacia la personalidad de Iniesta al decirle a CNN Sport que es un "talento nato tanto dentro como fuera del campo", Xavi está cautivado por la capacidad técnica del jugador de 32 años.

El veredicto de Xavi: "¿Técnica? Creo que el mejor en eso es Andrés Iniesta".

Fuerza: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Veterano de los innumerables Clásicos, de la dolorosa derrota por 1-4 en el Santiago Bernabéu, en el 2008, hasta la retumbante victoria por 6-2 un año más tarde, Xavi es muy consciente de la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid.

Sin embargo, en la construcción de su jugador ideal, él elige la fuerza del goleador récord de "Los Blancos" en toda su historia: Cristiano Ronaldo.

El veredicto de Xavi: "Tal vez Cristiano Ronaldo, es un jugador muy físico. Es un ejemplo de ello".

Visión: Iniesta y Busquets (Barcelona)

Xavi, apodado "El Amo de las Marionetas" por su control del juego, escoge a sus excompañeros de equipo en el Barcelona, Sergio Busquets y Andrés Iniesta, por su visión.

Tal vez consciente de las acusaciones de favoritismo hacia el club catalán, también selecciona dos estandartes del Real Madrid.

El veredicto de Xavi: "Tal vez Iniesta o Busquets. Me gusta mucho el Barcelona... lo siento, también pueden ser Luka Modric y Toni Kroos".

Sentido del humor: Iniesta

Tras la salida de Xavi del Barcelona, Iniesta no pudo describir la influencia sin igual de su compañero de equipo y le dijo a los reporteros que "se había quedado sin elogios".

Parece que el respeto es mutuo, igualándose con "El Mago" Iniesta por su sentido del humor.

El veredicto de Xavi: "Uyyy, no lo sé. Quizá Iniesta también entre ahí".

Sentido de la moda: David Beckham

¿Quién más? Xavi puede que nunca haya jugado junto a él, pero no hay duda de que la marca de David Beckham se extiende mucho más allá del campo. Con una esposa estrella del pop, miles de acuerdos publicitarios de varios millones de dólares y su propia gama de ropa para hombre, el excapitán de Inglaterra pasa la nota con honores.

"Becks" ha inspirado a una nueva generación de fashionistas del fútbol y entre ellos Xavi destaca a su excompañero Gerard Piqué, de 30 años, como el hombre que porta actualmente ese manto.

El veredicto de Xavi: "En el pasado, por supuesto, David Beckham. Él fue el primero. Ahora es Piqué, Gerard Piqué".

Personalidad: Javier Mascherano (Barcelona)

Javier Mascherano, quien ya ha superado a Javier Zanetti como el argentino que más veces se ha puesto la camiseta de su selección en la historia, nunca le ha rehuido un desafío, haciendo más de tres barridas arriesgadas por partido. El carácter animoso de la estrella del Barcelona el valió el premio a Jugador del Año del club en la temporada 2014-2015.

El veredicto de Xavi: "¿Personalidad? Tal vez Javier Mascherano, creo que tiene mucha personalidad, mucha".

Peinado: Gerard Piqué (Barcelona)

Desde Bobby Charlton hasta Taribo West, no faltan los famosos peinados en el fútbol. Xavi no lo duda y opta por el modesto copete de su excompañero.

Puede que no sea un atributo importante en la construcción de un jugador ideal, pero eso no quiere decir que los futbolistas no se enorgullezcan de su apariencia.

Neymar elogió su propio estilo extravagante cuando fue entrevistado por CNN Sport en el 2016, pero Xavi nunca fue tan rápido como su excompañero de equipo.

El veredicto de Xavi: "¿Peinado?" No sé. Piqué es la víctima de la moda en este momento".

Aceleración: Bale, Pedro, Hazard, Messi

Se dice que Gareth Bale ha alcanzado los 36,9 kilómetros por hora en esta temporada y el extremo del Real Madrid es elogiado por Xavi como uno de los jugadores más rápidos del mundo.

Incapaz de dar una respuesta definitiva, Xavi también tiene buenos comentarios sobre la velocidad de Cristiano Ronaldo, la del dúo del Chelsea de Eden Hazard y Pedro y, por último, ¡la del argentino Lionel Messi!

El veredicto de Xavi: "Gareth Bale, Pedro, Hazard. Hay muchos jugadores con buena aceleración. Cristiano Ronaldo también y Messi".