Argentina no entregaría condecoración a Jimmy Carter por pedido de Trump

(CNN Español) - Por sugerencia de Donald Trump, el gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, habría desistido de la entrega oficial de la condecoración con la Orden del Libertador San Martín, la máxima distinción en ese país, al expresidente Jimmy Carter, quien gobernó los Estados Unidos desde 1976 a 1981.

Ante el pedido de una respuesta por parte de la Casa Blanca, una fuente consultada por CNN en Español dijo que no estaban al tanto de esa información. Otra fuente, un exfuncionario del gobierno argentino atribuyó la postergación de la entrega oficial de Carter a posiblemente a una cuestión de agenda ya que el presidente Macri tenía un viaje relámpago a Washington el 26 y 27 de abril y probablemente no habría suficiente tiempo.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la cancillería argentina, el exembajador de EE.UU. Martin Lousteau había sido quien propuso condecorar con la Orden del Libertador San Martín al ex presidente estadounidense. Según algunos medios locales de Argentina, se había debatido si Lousteau cuando era embajador le otorgaría la condecoración, pero se decidió que sería el presidente Macri quien lo haría en Washington durante su viaje. La directora de comunicaciones del presidente Carter, Deanna Congileo, por su parte, dijo a CNN que por el momento no tiene detalles sobre el reconocimiento y que no puede confirmarlo por ahora, pese a que la noticia ha cobrado estado público.

La fuente consultada por CNN, un funcionario del gobierno argentino que pidió anonimato, dijo que confirmaba además de la postergación de la condecoración, que el Carter Center estaba al tanto de que había sido condecorado.

La decisión de postergar el acto oficial ocurre tras recibir un pedido del gobierno de Donald Trump de que sería mejor demorarlo.

Según la fuente, la cancillería de Argentina le volvió a pedir al presidente Macri que se le dé la condecoración tras el rechazo del gobierno de Trump, pues había sido aprobado por la Cancillería y publicado en el Boletín Oficial.

El funcionario argentino en condición de anonimato, por otro lado, también informó a CNN que la decisión de no llevar a cabo la entrega oficial a Jimmy Carter era “para evitar conflictos” y hablar sobre temas de interés mutuos entre el gobierno de Trump y el de Macri.

El consejo que estudia a quiénes otorgarles la distinción en la Cancillería de Argentina había aprobado la distinción al expresidente estadounidense por su trabajo por la paz y por su aporte a los derechos humanos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla cuando Carter fue mandatario de EE.UU.

El Boletín Oficial de Argentina informó que el “Señor D. James Earl Carter en su gestión como presidente de los Estados Unidos de América fue un defensor de los derechos humanos… ” y alguien preocupado por lo que estaba ocurriendo con la dictadura militar argentina, además de alguien clave en lograr que se concretara la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.

El presidente Macri tiene planeado viajar a EE.UU. el 26 de abril y se reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el 27 de abril.

Esa era la oportunidad para promocionar y mostrar el agradecimiento al expresidente Jimmy Carter por su tarea a favor de los derechos humanos durante la última dictadura militar argentina.

El diplomático estadounidense F. Allen “Tex” Harris, condecorado con la Orden del Libertador General San Martín durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, por salvar vidas mientras ejercía el cargo de Secretario de la Sección Política de la Embajada de los Estados en Buenos Aires, le dijo a CNN que la política de derechos humanos de la administración Carter fue un "decisivo acelerador en conseguir que haya justicia y juicios contra los militares que perpetraron crímenes". Harris además dijo que el accionar de la política de derechos humanos de Carter logró apurar el fin del régimen y era un factor fundamental para lograr "una cascada de justicia en Argentina."