El último macho de los rinocerontes blancos del norte busca pareja en Tinder

A través de Tinder, los usuarios pueden donar para que este rinoceronte se pueda reproducir con fertilización in vitro

(CNN) - En busca de una relación que bien podría salvar a su especie, el último rinoceronte blanco del norte masculino del mundo ha acudido a la aplicación de citas Tinder.

Mostrando que falta de pulgares oponibles no es una barrera para encontrar el amor en siglo XXI, el rinoceronte Sudán —que vive en Kenia— ha sido apodado "el soltero más codiciado en el mundo" por el equipo que lo cuida. Pero aunque él tiene dos posibles pretendientes restantes, necesita la ayuda de internet para hacer que la magia suceda.

Como tiene guardias armados que lo vigilan 24/7, las condiciones para citas no han sido ideales. Como tal se le han concedido privilegios especiales, y Tinder le ha hecho un perfil disponible en todo el mundo.

"Va a ser transmitido en 190 países y en 40 idiomas", dice Mathieu Plassard de la agencia de comunicaciones Ogilvy Africa. "Es la primera vez que Tinder ha hecho algo como esto".

Ol Pejeta Conservancy, entidad a cargo de la atención de Sudán, espera recaudar fondos para un intento final de salvar a la especie en peligro. No es un jovencito: Sudán, de 43 años de edad, no ha logrado aparearse con éxito con las dos rinocerontes blancos del norte hembras que quedan, y la organización de conservación está buscando financiación para la fertilización in vitro (FIV).

"No quiero ser demasiado atrevido, pero el destino de mi especie depende literalmente de mí", dice el perfil de Sudán. Los usuarios de Tinder que deslicen a la derecha serán dirigidos a un sitio donde el público puede donar para ayudar a Sudán en su misión de reproducirse.

Las donaciones en el Reino Unido y Europa están siendo procesadas ​​por Virgin Money, en EE.UU. por CrowdRise y en Kenia por el popular servicio móvil MPesa.

"Tenemos un largo camino por recorrer, un programa de 10, posiblemente incluso 15 años para recuperar esta especie", dice Richad Vigne, director ejecutivo de la conservación. "Estimamos que costará alrededor de nueve a 10 millones de dólares."

Las donaciones ayudarán a financiar la investigación en curso sobre Técnicas de Reproducción Asistida (ART) llevadas a cabo por institutos en Estados Unidos, Alemania y Japón. Si todo sale de acuerdo al plan, los científicos esperan crear un rebaño de 10 rinocerontes blancos del norte después de cinco años de tratamiento de FIV.

Hasta ahora el enorme gigante le está cayendo bien a los internautas de Tinder. Los usuarios han deslizado a la derecha en tales números que colapsó el sitio web de la donación horas después de que el perfil del rinoceronte fuera lanzado.

Sudán pasa alrededor de 2.200 kilos, pero tiene su atractivo.