Kim Kardashian revela cómo le cambió la vida después del robo en París

(CNN) – Kim Kardashian-West cree que es una nueva mujer después de ser víctima de un robo armado en París el año pasado.

La celebridad de los realities habló con la comediante Ellen Degeneres este jueves y le contó su experiencia.

"Sé que esto suena loco, pero estoy segura de que eso (el robo) estaba destinado a sucederme a mí. No quiero empezar a llorar, pero siento que debía ocurrirme", explicó Kardashian. "Soy una persona muy diferente, no quiero empezar a llorar ya, estaba destinado a sucederme, realmente siento que las cosas pasan en tu vida para enseñarte cosas. Probablemente no era un secreto, y tú lo puedes ver el programa de televisión, yo estaba siendo escandalosa y definitivamente antes era materialista”, añadió.

En octubre pasado, Kardashian-West fue asaltada cuando estaba en su hotel de París, ciudad a la que fue por la semana de la moda. El costo de las joyas que le robaron fue avaluado en 10 millones de dólares.

“Simplemente esas cosas ya no me importan. De verdad que no”, insistió. “Tampoco me interesa exponerme de la manera en que solía hacerlo. Aunque no hay nada malo en eso, de verdad, está bien si te sientes orgulloso de eso y trabajas tan duro para obtener algo. Lo que pasa es que yo ya no soy así”, añadió Kardashian.

Y concluyó: “Estoy tan feliz de que mis hijos puedan tenerme de esta manera”.