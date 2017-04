"Soy un padre ejemplar": la respuesta de Tarek William Saab a la carta de su hijo

(CNN Español) - El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, rompió su silencio sobre el video viral en el que su hijo le pide parar las injusticias y condena la represión en ese país.



Durante una entrevista este jueves al programa de radio Contigo, con Caterina Valentino, Saab se refirió al video, una especie de carta abierta que fue compartido masivamente en redes sociales.

“Amo, adoro, entrañablemente a mis 3 hijos. Soy un padre ejemplar, reconocido por ellos y por toda Venezuela que me conoce. Padre extremadamente humano, de una gran formación cívica y moral. Y mi familia y los que pueden pronunciarse democráticamente en el pleno ejercicio de la libertad de opinion, por que si no la hubiera, no lo hubiera dicho", afirmó el funcionario.

En el video, que se publicó este miércoles, Yibram Saab, de 22 años y estudiante de Derecho, dijo que había sido víctima de la "brutal represión" y recordó a uno de los jóvenes que murió en las manifestaciones.

"Condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima hoy como también lo fue Juan Pablo Pernalete de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos, luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo.

El defensor del pueblo dijo que respetaba a su hijo y que lo amaría sin importar qué.

"Mi hijo, yo lo respeto y simplemente lo que puedo decir, lo amo, lo adoro y diga su opinion como la pudo haber dicho o no, sera el hijo mas amado junto con sus hermanos. Por lo tanto pido respeto ya terminada la respuesta a esta interrogante", dijo en el programa de radio.

Desde que el 30 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora–, el país se ha sumido en una profunda crisis institucional agravada por los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. Tres días después, el alto tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.

Los partidos opositores piden cuatro cosas: que se inhabilite a los jueces de la Corte Suprema, que se celebren elecciones libres tan pronto como sea posible, la liberación de los políticos presos, como Leopoldo López, y ayuda humanitaria para comida y medicinas en Venezuela.

El punto de la inhabilitación le correspondería a la Defensoría del Pueblo, por lo que las marchas este miércoles intentaron llegar hasta ese punto para solicitarle al titular, Tarek William Saab, que les dé una respuesta.

El hijo de Maduro le responde a Yibram SaabEl hijo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien tiene el mismo nombre que su padre, publicó en su cuenta de Twitter una fuerte respuestas a la carta en la que el hijo del defensor del pueblo Tarek William Saab condena la represión y le pide a su papá poner fin a la justicia.

Nicolás Maduro Guerra publicó una sentida respuesta a Yibra Saab este miércoles en la noche.

"Te escribo como el hijo de constituyente y como hijo de un diputado igual que tú", afirma Guerra en su tuit.

"Me recuerdo cuando jugábamos y pasábamos horas echando broma mientras nuestros padres trabajaban. También te recuerdo en un par de marchas en apoyo al comandante Chávez, defendiendo los derechos humanos garantizados por la Revolución. Íbamos gritando consignas junto a nuestros viejos y nuestro pueblo bolivariano", añade.

"Tus 3 minutos de fama pudieron haber sido otra cosa. Creo que podrías haber levantado el teléfono y haber conversado con tu papá, expresarle con amor tu inquietud y escucharlo", le dice Guerra a Saab.

Termina la carta con un tono personal. "Siempre estoy dispuesto a hablar y debatir contigo. Un gran abrazo. Saludos a tu mamá".