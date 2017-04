ZonaPOP | “Vivir es urgente”: el consejo de Pau Donés de Jarabe de Palo

Nota del editor: Escucha Zona Pop en iTunes o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Pau Donés Cirera nació el 11 de octubre de 1966 en Montsnuy, Huesca en España. Creció en Barcelona y a los 12 años recibió su primera guitarra y tres años después y junto a su hermano, formaron su primera banda: J. & Co. Band.

Todo marchaba en su vida de manera 'normal', la de cualquier adolescente, pero al poco tiempo, justo después que cumpliera 16 años, su madre se suicidó, quedando a cargo de sus hermanos.

Estudió economía en la Universidad de Barcelona y fue en 1996 que una disquera firmó con el, logrando su primer gran éxito -y quizás el más importante- 'La Flaca', dedicada a una cubana llamada Alsoris Guzmán Morales.

Siguieron discos como 'Depende', 'Bonito', '1 m2' y 'Somos', entre otros.

Fue en 2015 cuando se internó en un hospital por un fuerte dolor en el estomago, que resultó ser una mala noticia: Pau tenía cáncer de colon pero tras varias operaciones y seis meses de quimioterapia, logró salir adelante. El pasado 8 de febrero regresaron las malas noticias. Los doctores le detectaron otra visita del 'cangrejo', manera como Donés llama al cáncer.

A pesar de ello, no permitió que su planes para este año y su regreso al escenario se postergara.

Tras dos años de trabajo, Jarabe lanzó el disco '50 Palos' con 22 temas, uno de ellos inédito. Ua celebración por los 20 años de la agrupación Jarabe de Palo y por su cumpleaños número 50.

Tuvimos la oportunidad de conversar con este icono del rock en español, quién nos da una lección de vida, al mostrarse contento y pleno por todo lo que ha vivido y logrado.

"Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo, ahora, que solo me queda esperar a que llegue la hora...”

Marysabel Huston: Bienvenido a Zona Pop y a CNN en Español Digital. Comienzas una gira por acá por Estados Unidos. Bueno ya tienen unos días acá. Antes de venir, fuiste a México y significó tu regreso a los escenarios en dos años. Cómo te recibió el Vive Latino.

Pau Donés: Exacto. La idea era empezar la gira en Estados Unidos que es donde la tuve que dejar por prescripción médica, digamos. De hecho, así organizamos todo para empezar aquí, concretamente en Phoenix. Nos surgió la oportunidad de hacer un Vive Latino y un Pa'l Norte que son dos festivales que había en México justo antes de empezar aquí. Y la aprovechamos. Por qué. Porque aunque, decía la idea era empezar aquí con el show de los 50 palos estamos de celebración. Mis 50 años y los 20 de jarabe, y eso significa un formato un poquito más acústico y tal. Nos gustó la idea de empezar con dos conciertos muy fuertes y con mucha gente. Pero la realidad del asunto es que estamos empezando nuestra gira aquí en Estados Unidos, llevamos ya creo que son nueve conciertos. Nos queda ahora cuatro más. Volveremos en junio otra vez para hacer la parte norte de la costa este y después ya en noviembre, toda la West Coast.

Marysabel Huston: Decías en tu blog que en la página que los escenarios a ti te da mucha ilusión y te recarga mucho. ¿Qué sientes tu al tocar, que tu pie pisa una tarima, físicamente qué es lo que sientes?

Pau Donés: Es que es muy difícil explicar eso. El escenario es algo que es muy... Es como al que se sube una montaña rusa, ¿no? Una de esas que las que hay en el parque Disney, o en el parque Universal que cuando te bajas te dicen, ¿qué te ha pasado? Yo no lo sé pero me ha encantado. El escenario provoca una descarga de adrenalina, una descarga de endorfinas. Estás dos horas gritando porque cantar no es otra cosa que gritar, y gritar es como llorar o como reír... imagínate si estuvieses dos horas riendo o llorando. Entonces las sensaciones, a mí me cuesta mucho explicar pero sí que es muy placer, provoca mucho placer. Placer a la gente que te escucha pero placer al que está en el escenario. Y es un placer muy adictivo. Entonces, yo pues estuve dos años o he estado dos años sin escenario porque no me lo desaconsejaron digamos. Pero, ahora ya hemos vuelto a empezar y ya venía justo de las operaciones estaba un poquito más más flojo.

Me di cuenta de que esto es lo que necesitaba. Si de algo dependía de recuperación aparte de otras cosas, de cuidarme un poquito más y tal, pero era de esto, subir a un escenario y sentir toda esa descarga decía de adrenalina, o de endorfinas que me hace sentir tan bien.

Marysabel Huston: Vienes con la gira, bueno ya lo explicabas de tu 50 aniversario, tu 50 cumpleaños y por eso se llama 50 Palos. El disco se llama también 50 Palos y es un disco recopilatorio con temas que has versionado súper limpios, quizás muy acústico, de alguna manera y uno inédito ¿qué les llevó a grabar estas versiones tan limpias?

Pau Donés: Mira 50 palos es un proyecto. Se conforma de un disco, un libro y una gira. El libro, empezaré por lo más fácil tiene que ver conmigo con mis 50 años, 50 pequeñas historias, 50 pequeñas anécdotas, ideas pensamientos, opiniones, que tenía ganas de compartir con la gente. Curiosamente, hoy vamos a terminar todos los que traemos vendiendo aquí de gira.

Alguien me dijo el otro día te deberías dedicar a la escritura no a la música, la música ya estás acabado. Pero, estamos vendiendo más libros que discos en general. Es un libro que tiene mucho que ver conmigo. El disco es un álbum doble, con 21 canciones de las oldies de Jarabe, más una canción nueva. 21 canciones de las conocidas que hemos revisado. Las hemos revisado en el sentido de intentar mostrar cómo fueron creadas a instrumentos y voz. Están creadas en un formato que es el que traemos en gira, muy reducido, principalmente con un piano y después con arreglos de cuerda, contrabajo, con algunas cosas de percusión, pero muy limpio. Teníamos ganas de hacer algo que mostraba las canciones en su estado más puro y eso trasladarlo al escenario. A la vuelta también pensamos... ¡queremos estar cerca de la gente! Hacer un espectáculo en donde la comunicación entre nosotros y el público no sólo sean las canciones, sino que haya realmente una distancia corta, donde haya una emoción. Porque el formato acústico, digamos el formato musical es lo que provoca. Es muy emocionante escuchar, yo que se, 'La Flaca', 'Grita', o cualquiera de esas canciones a piano y voz, es muy misterioso, a la vez que muy emocionante. Pues decidimos presentarnos así, en ese formato, teniendo ciertas dudas de cómo lo iba a recibir la gente eso de una 'Flaca' a voz, 'Grita' a piano, voz y violonchelo. De momento el resultado está siendo estupendo porque además en Estados Unidos estamos haciendo salas donde la gente está de pie, después en España y Latinoamérica hacemos teatro que es más fácil, pero la gente está de pie y el resultado está siendo estupendo. De los doce conciertos, cuatro han sido soldout y los comentarios de la gente –muchos han sido, a raíz de lo que leemos las redes y después lo que nos comentan– están siendo buenos.

Marysabel Huston: Es alucinante escuchar bonito y como tú decías la flaca en un tema tan limpio. Y eso también me lleva a esta pregunta ¿tú crees que hay una una crisis de compositores que no se están consiguiendo buenos compositores?

Pau Donés: No yo creo que hay una confusión. O sea, hay grandísimos compositores, grandísimos músicos. Talento sobra. Cada día además hay mejores escuelas, cada día hay más formación musical. Cada día hay más... cosas de las que hablar y ideas que hay que comunicar. Lo que pasa es que hay mucha confusión porque el negocio va por otro lado. Al negocio ya no le interesa crear la creación, al negocio le interesa el negocio puro y duro. Y ahora los grupos se diseñan en los departamentos de marketing, se diseñan junto a las emisoras de radio, fórmulas del 'mainstream' y eso es lo que suena. La confusión viene por ahí porque a lo mejor a todos nos gustaría estar en ese circuito. Pero hay que hay que pensar que no, eso es otra cosa que va por otro lado, eso ya ni a veces es música. Eso consiste en un producto que hay que vender y da igual hacer un videoclip donde se vean buenas chicas guapas, que vayan poco a poco con poca ropa. Una fórmula musical que se repite una y otra vez pero que funciona y pa'lante. Nosotros debemos concienciarnos de que no estamos en eso y que no es importante, que no hay que estar en eso. Realmente es mejor no estar en esa película. Seguro que esa película es muy probable que haga a los artistas que están ahí muy desgraciados. Pero no, creo que es un momento para la creación y además lo confirmo en internet se pueden encontrar cosas de mucha calidad, según yo lo veo.

Marysabel Huston: ¿Cómo ves las letras? Decías lo que está en 'mainstream' a veces las letras son un poco vacías.

Pau Donés: El 'mainstream' es horroroso. O sea es como que la fórmula musical se repite en la forma de escribir la lírica. Bueno, es una fórmula que funciona que parece que gusta. Es una fórmula que te hace mover pero que no te emociona. Pero da igual, a lo mejor es que estamos viviendo en un momento en donde estamos pocos pendientes de nuestras emociones de nuestros sentimientos, estar mucho más pendiente de tener un buen carro y una buena casa y un buen vestido, que sentirnos bien con lo que somos, o eso, disfrutar de las pequeñas cosas que nos da nuestra parte más sentimental o espiritual o emotiva.

Marysabel Huston: Quiero hablar del libro. Estabas diciendo en varias entrevistas mientras estaba preparándome, escuchando las entrevistas que habías dado en España, y dijiste que escribes en la hora que todo el mundo duerme. ¿Eso fue orgánico, que nació de la nada? O, ¿te preparaste para escribir a esas horas?

Pau Donés: Yo soy disléxico, ¿vale? Aunque escribir canciones se me da bien y me gusta, claro, no sé como me iba a ir con el tema de la prosa. Y entonces necesitaba buscar un momento en donde pudiera está concentrado y de a 6 a 8 la mañana es muy buen momento.

El mundo todavía duerme, el día empieza a despuntar y realmente, no sé, intenté eso... concentrarme en eso, en ese ratito. Y al principio me costó un poco, pero en seguida me enganché a la escritura. A las cinco y media ya despertándome y esperando a las seis para bajar a escribir.

Marysabel Huston: Y decías también que los primeros 10 minutos del despertar son los minutos que tienes mayor creatividad...

Pau Donés: Sí,(sobre las canciones y las melodías) normalmente las he escuchado antes y las escucho en esos diez minutos de antes desde antes despertarme, escucho cosas y después las transcribo, las grabo. Pero, no soy un músico de escribir las cosas a base de probar, por lo menos esas melodías, la melodía de 'La Flaca' es una melodía que me salió un día que me desperté. O de 'Bonito' o de tantas otras. Y eso es un poco mi manera de funcionar.

Marysabel Huston: El Rey Felipe VI te llamó para felicitarte por el libro, entre otras cosas para saber cómo estabas. ¿Te imaginabas que el Rey Felipe era consumidor de tu música?

Pau Donés: No, no, no lo sabía. Pero bueno, son cosas... Lo bonito de todo esto no es que fuera el rey o o también el ministro de Cultura de España que también me mandó una carta muy bonita, es que detrás de todos, de cada uno... Tú eres periodista y yo músico... hay una persona. Realmente el fue muy cariñoso. Realmente estaba interesado por cómo me sentía por lo que me pasaba y de e paso me transmitió esa afición por Jarabe de Palo.

Marysabel Huston: ¿Ese es uno de los fanáticos más inesperados que has tenido o hay otros que te han flipado?

Pau Donés: Bueno, seguramente hay muchos otros que no conozco y que están ahí. Pero, hay una actriz que también... me encantó porque en una entrevista en el Vanity Fair, una actriz norteamericana de origen dominicano, Zoe Saldaña y en una entrevista (le preguntan): ¿usted que escucha? Y dice, Jarabe de Palo. Y digo, ¡wow que bien! La había visto en tantas películas, en Avatar y yo era súperfan de ella.

Marysabel Huston: ¡La de Avatar te escucha! (risas)

Pau Donés: ¡Me escucha! (risas)

Marysabel Huston: ¿A quién admiras tú, de quién eres fan?

Pau Donés: Yo soy fan de cualquier, de cualquier persona que haga las cosas con vocación que haga las cosas por ilusión. Sobre todo estoy hablando en el mundo del arte: la pintura, el cine, la música... Me gusta la gente que eso, que realmente le pone pasión a lo que hace. Y que todo lo demás le importa un hu***, como decimos en España, que todo lo demás le da igual. O sea que si va a vender más discos, que si es más famoso, ¡no, no, no! Yo hago música porque necesito, me expreso con la música, me gusta. Yo a esa gente le admiro. En este momento más porque no es fácil eso.

Marysabel Huston: Ya casi terminamos pero te quería preguntar y es algo inevitable y con mucho respeto... Por el cangrejo. En muchas entrevistas te malinterpretan tal vez las respuestas. ¿La filosofía de vida que tú tienes la tenías antes del cangrejo o te has adaptado a la filosofía de vida de ir día a día? Porque es algo que también mucha gente lo hace.

Pau Donés: Ha habido una pregunta que se ha repetido, ¿el cáncer te ha cambiado la vida? Yo digo que no. ¿El cáncer te ha enseñado algo? ¡No! El cáncer es una enfermedad. Las enfermedades no suelen enseñar mucho, pero sí que es verdad que ha sido una oportunidad, el diagnóstico del cáncer y el tener que parar me ha hecho volver a vivir cosas que hacía años que no vivía. Hacía veinte años que estaba en una ola, la ola de la música. Te subes a la ola y hay días que estás arriba. Hay días que estás dentro, vuelves arriba, vuelves a dentro. Pero, la ola te lleva y te aparta de tu mundo cotidiano. El cáncer me paró y me sacó de la ola y me gustó mucho. He estado dos años –aunque preparando un disco, la gira y tal, igual– pero he estado dos años viviendo cosas que, que me han encantado, que he retomado, que me han encantado y que no volveré a dejar. Este año va a ser un año de mucho trabajo. Decía, bueno tengo cáncer. Hace quince días que me puse la quimio y estoy aquí. Aquí me veis no sé, no hay más. Esta noche voy a tocar aquí (en Atlanta). Llevamos en diez días, ocho conciertos, creo. O sea que entonces, con cáncer también se puede, se puede llevar una vida normal, porque al final las enfermedades y las enfermedades crónicas como esta pues lo que hacen es, lo que haces es adaptarte a tu nueva situación de vida. Y entonces, puedes o adaptarte a esa situación, siguiendo a la enfermedad, o que la enfermedad te siga a ti y entonces yo he decidido que va a ser la enfermedad la que me siga.

Marysabel Huston: ¿Qué haces en los días que están cabizbajo?

Pau Donés: No tengo muchos días, si te refieres a si la enfermedad me ha influido en ese aspecto.

Marysabel Huston: No, digo... En los días que estés más triste ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, yo estoy triste y escucho música y eso es lo que a mí me llena.

Pau Donés: Yo no tengo mucho tiempo para estar triste ahora, ¿por qué? Porque vivir para mí es urgente. Tengo cáncer y estoy bien y ahora estoy limpio, que no curado, el cáncer no se cura. Pero vete a saber hasta cuándo y qué es lo que va a pasar. Pero ya no por el cáncer. Nosotros hacemos muchas millas al año, puede ser un accidente. Nunca pienso en eso. Lo que sí que pienso es que tengo un presente que lo tengo que disfrutar. Entonces mi tiempo lo intento siempre llenarlo de cosas que me hacen sentir bien. Y es verdad que tengo días tristes, y por ejemplo último día que tuve triste escribí una canción que 'Humo' que es una de las 22, decía antes, del disco 21 (canciones) de Jarabe versionadas más un tema nuevo que escribí un día en que estaba triste, un día en que me desperté por allá pensando que uno de mis grandes amores que es precisamente la vida se me escapaba. ¡Y digo co**, no puede ser! Entonces escribo una canción. Y como más triste esté mejor porque entonces la canción más éxito tiene y vendemos más discos, podemos ir de gira a más sitios.

Marysabel Huston: La canción es hermosa significa mucho para muchas personas tengas cáncer o no. Mucha gente la escucha y le da un significado totalmente distinto a lo que otra persona le puede dar. Para finalizar, 20 años en esta travesía musical ¿qué es lo más raro que te ha pasado en estos 20 años? Raro puede ser divertido, también...

Pau Donés: ¿Qué nos ha así pasado alguna vez? ¡Ah hostia, esta es buena! Hay una anécdota divertida aquí en Estados Unidos y es... Yo tuve momento en los 20 años un momento de crisis. Hace cuatro años, en donde pensé que lo tenía que dejar esto, que ya habíamos hecho muchas cosas o por ver cumplidos muchos de los sueños que tenemos con la música y me estaba aburriendo un poco de ver que eso, que en la radio y redes se ponía mainstream, que la creatividad se ninguneaba un poquito. Total, entonces surgió la oportunidad de venir de gira a Estados Unidos. Nos contrataron para 12 conciertos, después fueron 24 y al final 36. Pero, ¿qué pasa? que aquí había que volver a la 'back to the roots', a la furgoneta, con el 'backline' detrás, con las maletas. Llegar a los clubs, desmontar. Y eso para mí fue un revulsivo. Fue estupendo fue volver a vivir de la música y a sentirme artista otra vez. Veníamos a tocar a clubs como este donde ha tocado Green Day, donde ha tocado los Red Hot Chili Peppers y ¡nosotros también! O sea, es que claro, para mí como músico es algo que es muy emocionante. Total que la primera gira, bueno pues no sabíamos cómo iba las cosas en Estados Unidos, rentamos una van, una Ford de estas viejas con un remolque. Y entonces, salimos de San Francisco a Los Ángeles a las 6 de la mañana. Y bueno pues, salir con el sueño, agarrar el remolque a la furgoneta. Total, a media travesía, a medio trayecto, estábamos durmiendo y alguien se giró y dijo ¡hey el remolque! (risas) Habíamos perdido el remolque, no lo habíamos echado bien. Perdimos el remolque con todas las guitarras con todos los instrumentos las maletas. Tuvimos que dar la vuelta. Y mirar a ver si lo encontrábamos. Hicimos como 20 millas y finalmente lo vimos al otro lado con un coche de policía al lado. Y nada fuimos y lo recuperamos. Pero esa fue buena, sí... perdimos todo el equipo en la autopista que va de San Francisco a Los Ángeles.

Marysabel Huston: ¡Wow! Esperamos que ocurran más anécdotas no tan extrañas como esa, pero divertidas.

Pau Donés: ¡Divertidas muchas! Lo que pasa es que muchas anécdotas de las divertidas que no se pueden contar, lo que se hace en las giras, no sale de las giras.

Después de la entrevista, Pau Donés nos escribió de puño y letra sus 'Pintereses', un segmento que usualmente tenemos en cada episodio en el que en una ronda rápida de preguntas y respuestas nuestro invitado nos cuentan cuáles son sus cosas favoritas. Estas son las de Pau:

