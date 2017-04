La legisladora de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen anuncia su retiro

(CNN) - Ileana Ros-Lehtinen, la primera cubanoestadounidense en ser elegida al Congreso de Estados Unidos, se retirará después de 38 años de labor, dejando a los demócratas la oportunidad de ganar un escaño tradicionalmente republicano.

Ros-Lehtinen, de 64 años, anunció su decisión el domingo en una entrevista en el diario Miami Herald. La legisladora ha sido una voz moderada clave en la Cámara de Representantes, pero dijo que su decisión no tenía nada que ver con sus diferencias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"He servido bajo todo tipo de dinámicas distintas en todos estos años que he estado en el cargo aquí", le dijo al diario. "Aunque no estoy de acuerdo con muchas, sino es que la mayoría, de las posturas del presidente Trump".

Pese a que Ros-Lehtinen fue reelegida con una diferencia de 10 puntos el año pasado, ella representa a un distrito con alta presencia demócrata. Hillary Clinton lo ganó con una diferencia de 20 puntos sobre Trump, y el entonces presidente Barack Obama venció ahí mismo a Mitt Romney por 7 puntos en 2012.

Ros-Lehtinen dijo que la inclinación demócrata del distrito, que fue redefinido antes de las elecciones de 2016, no tuvo nada que ver con su decisión.

"No tengo duda de que no solo habría ganado esa elección, sino que lo habría hecho con un mayor porcentaje", dijo Ros-Lehtinen.

Los demócratas necesitan 24 escaños para retomar el control de la Cámara baja. Ellos esperan ganar uno en junio, en una elección especial en el sexto distrito de Georgia.

Cole Leiter, portavoz del Comité de Campaña de los Demócratas en el Congreso, dijo que el retiro de Ros-Lehtinen garantiza un giro demócrata en 2018.

"Durante años ha sido claro que el Partido Republicano estaba alejado de los valores de las familias de Miami, y el anuncio del retiro de Ileana Ros-Lehtinen es testimonio de que ella reconocía cuánto se ha profundizado esa brecha", dijo Leiter. "Al ser uno de los distritos más demócratas liderados por un representante republicano, este distrito siempre iba a ser competitivo. Ahora está garantizado que será ganado por un demócrata, quien finalmente proveerá a la gente trabajadora que ahí reside la representación que merece".