Google lanza un servidor en Cuba para aumentar la velocidad de YouTube y de las búsquedas

(CNNMoney) - Los cubanos que suelen usar servicios de Google muy pronto notarán que estos cargan mucho más rápido.

La semana pasada los servidores de Google empezaron a funcionar en Cuba, lo que significa que el país ahora empezará a almacenar contenido local.

Google y la compañía estatal de telecomunicaciones Etecsa firmaron un trato el pasado mes de diciembre para proporcionarles a los usuarios cubanos acceso al Google Global Caché (GGC). Esta red guarda contenido popular de Google —como videos de YouTube y búsquedas en Google— para una descarga más rápida en los teléfonos y computadores de las personas.

Cuando alguien en Cuba ve un video de YouTube por primera vez, el contenido tiene que viajar a través de cables bajo el mar desde servidores que están en otro país. Pero a partir de ahora, una vez llegue a Cuba, será almacenado en servidores locales y la próxima persona que quiera ver ese video notará un tiempo de descarga mucho más rápido.

El acceso al internet en Cuba es limitado y costoso, y algunos estimados dicen que menos del 5% de las personas tienen internet en sus casas. Con el fin de navegar en la web, los cubanos usualmente se congregan en cafés, hoteles y otras áreas públicas que tienen WiFi.

Según un reporte de 2016 de Freedom House, la infraestructura atrasada, las regulaciones del gobierno y los altos costos bloquean el aumento del acceso.

“A pesar de los modestos pasos de incrementar el acceso a internet, Cuba sigue siendo uno de los países con mayores ambientes represivos para las tecnologías de la información y la comunicación”, dice el reporte.

Sin embargo, lentamente se ha vuelto más accesible.

Emily Parker escribió el libro Now I Know Who My Comrades Are (Ahora sé quiénes son mis camaradas) sobre activismo en internet en Cuba y en otros países. Ella dice que el internet puede convertirse en una amenaza al control sobre la información que tiene el gobierno cubano.

“La entrada de internet a Cuba muestra que el gobierno entiende que el internet es necesario para el desarrollo económico”, dice Parker.

El año pasado, Google se alió con el artista local conocido como Kcho para abrir un centro de tecnología que ofrezca internet gratis y más rápido al público.

Los servidores de Google no llevarán internet a más público, pero aquellos que ya tiene internet disfrutarán de los servicios de Google a una mayor velocidad.

Doug Madory, director de análisis de internet en la compañía de rendimiento de internet Dyn, notó que los nodos GGC se activaron el pasado miércoles para búsquedas de Google. Según él, algunas personas están reportando que aún no están conectadas al servidor de Google cubano, pero muy pronto lo harán.

“Es un hito, ya que es la primera vez que una compañía de internet externa está albergando cualquier cosa en Cuba”, dice Madory.