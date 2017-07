Ahora los usuarios de Netflix podrán elegir el desarrollo y final de las series

(Expansión) - Netflix logró cambiar la forma en cómo las personas consumen televisión. Ahora es el usuario de la plataforma quien decide qué ver y en qué momento hacerlo. Pero la compañía, de la mano de Hollywood, está yendo un paso más adelante al darle al usuario el control de elegir el desarrollo de la historia y el desenlace de la misma.

La empresa fundada y dirigida por Reed Hastings estrenó a partir de este martes un nuevo formato de contenido que permite que el usuario interactúe de forma directa en cómo se lleva a cabo la historia.

La plataforma de streaming lanzó junto con DreamWorks un nuevo título para niños llamado "Puss in Book: Trapped in an Epic Tale" ("El Gato con Botas: atrapado en un cuento épico"), el primero en traer esta experiencia interactiva entre el usuario y el contenido, y en julio presentará la segunda serie para niños bajo este formato llamada "Buddy Thunderstruck", creada en stopmotion.

“Hace un par de años que iniciamos a trabajar en estos dos títulos. Comenzamos trabajando con DreamWorks en 'Puss in Book: Trapped in an Epic Tale' y dos meses después en 'Buddy Thunderstruck'”, dice en entrevista con Expansión, Carla Fisher, directora de innovación de productos en Netflix.

En ambas series existirán momentos en los que los menores deberán de elegir entre dos o más opciones sobre la continuidad de ésta. Aparecerán un par de ventanas, y el usuario, ya sea través de su control, o mediante su dedo, si se trata de smartphones o tabletas, podrá elegir la que mejor le parezca. Los niños tendrán al menos 15 segundos para hacer su selección, en caso de no opten por ninguna, la historia continuará para evitar que se detenga la acción y trama de la serie.

"Realizamos un par de investigaciones y pruebas de prototipo con menores. Vimos que realmente había engagement y los menores hablaban con la pantalla”, agregó Fisher. “Antes de esto sabíamos que algunos menores ya hablaban con la pantalla, pero lo que ahora están haciendo es que realmente interactúan con los personajes”.

El reto para este tipo de historias

Ryan Wiesbrock, cabeza de desarrollo y producción en American Greetings y creador de "BuddyThunderstruck: The Maybe Pile", basada en las aventuras de un perro llamado Buddy que corre autos de carrera, destaca el nivel de innovación al presentar este tipo de nuevos formatos interactivos hacia el consumidor, pero resalta también los retos que existen al crear historias con diferentes desarrollos y desenlaces.

“Todo esto fue nuevo. Desde cómo haces que sea eficiente escribir este tipo de historias con diferentes opciones, pues debimos de desarrollar un plano con seis diferentes decisiones y un centro donde se conectan, para al final tener al menos cuatro desenlaces. No había formato de preproducción. Ahora que lo ves, parece realmente fácil, pero nos costó mucho llegar ahí”, dice Wiesbrock.

“Cuando tienes una historia normal tienes un inicio, un desarrollo y un final pero aquí no es el caso. El reto es también cómo haces para que todas las opciones en el desarrollo de la historia sean compatibles”, agrega Wiesbrock.

Pero el reto no sólo fue para los creadores. También el área que dirige Fisher encontró desafíos.

“Uno de los más grandes fue cómo nos comunicamos con nuestros espectadores para que interactúen con el contenido, porque una vez que llegan a Netflix, los usuarios seleccionan lo que quieren ver y se olvidan del control. Tuvimos que hallar la forma de indicar que mantuvieran el control”, explica Fisher.

Otro reto similar fue el expresar al usuario a través de la interfaz de Netflix que se trata de un contenido diferente.

Para Netflix, el continuar innovando desde su contenido es relevante pues es ésta la vía en la que logra atraer a nuevos suscriptores.

Hasta el primer trimestre del año, la firma de Hastings contabilizaba 98,75 millones de suscriptores a nivel global, de los cuales más de la mitad de los miembros consume contenido de niños, detalla Fisher.

¿Habrá series interactivas para público adulto?

Cuestionada sobre si Netflix contempla traer este formato interactivo a otro tipo de series para adultos, la ejecutiva precisó que la compañía se encargará de aprender con las series para menores y será después que se analizará en qué otras historias se podría aplicar esto.

“Estamos trabajando en cosas para niños para el próximo año como "Stretch Armstrong: The Breakout" y estamos emocionados por ver cómo funciona. Es una gran oportunidad para aprender y entender que estas son herramientas para creadores y para pensar en qué historias están dispuestos a contar”, menciona Fisher.

“No tenemos números sobre el crecimiento potencial de engagement de los niños con el contenido. Continuamos aprendiendo sobre esto. Todo se trata de la innovación para contar historias y en cómo Hollywood y Silicon Valley trabajan juntos para crear nuevos tipos de historias”, concluye Fisher.