“Es una cag***”: periodista argentino arremete contra el fútbol de México y no pide perdón

Cuando al otro día el comentarista deportivo se volvió a referir al tema no pidió disculpas por sus palabras: volvió a repetir el insulto y agregó que amaba a México

(CNN Español) – “Yo no menosprecio el fútbol mexicano, digo que es una mie***”: así empezó el periodista argentino Flavio Azzaro sus denigrantes comentarios sobre la selección mexicana este domingo en el programa deportivo que presenta “Fútbol al Horno”. Por supuesto, hubo más en el repertorio. “Yo pienso que es una cag*** el fútbol mexicano y que si vamos a jugar nosotros podemos presentar una batalla. No es la verdad, es lo que pienso yo. Una cag*** total”.

Como sus fuertes palabras tuvieron eco y muchos en redes sociales manifestaron su inconformidad, Azzaro se refirió al tema de nuevo este lunes. En su cuenta personal de Facebook subió un video ahondando en lo que él pensaba del fútbol de México y hablándoles a aquellos “que están enojados”. Pero, poco esfuerzo demostró a la hora de calmar los ánimos: ni siquiera pidió perdón.

Usando de fondo la famosa canción de Thalía 'Amor a la mexicana', el periodista argentino empezó diciendo “a vos, mexicano, que nos estás mirando, que me pu**** por Facebook, por Twitter, por Instagram, que me estás difamando, les quiero decir que los amo, amo a México, amo a Acapulco –lo dije al aire y ustedes se quedan solo con lo malo–, amo al Chavo, el amor de mi vida es la Chilindrina”.

Y entonces llegó el gran “pero” seguido del mismo insulto –sí, lo volvió a repetir–: “Pero su fútbol es una cag***, es malísimo, es poco competitivo, me aburre, jamás miraría un partido de fútbol mexicano, pero a ustedes los amo, sólo me aburre su fútbol”. Por su puesto, cerró con un “Viva México, cabrones”, pero no hubo ningún atisbo de disculpas o de pedir perdón por los insultos.

Las fuertes ofensas de Azzaro terminaron por despertar una ola de rechazo. La embajada de Argentina en México se pronunció asegurando que los “dichos” del comentarista deportivo corresponden a una opinión personal y no reflejan el pensamiento del gobierno argentino.

Algo que el mismo Azzaro calificó en su cuenta de Twitter como “la pavada más grande del mundo” durante la tarde de este martes:

Esta es la pavada más grande del Mundo. Jamás hablé mal de México como país, solo de su fútbol ¿Resulta que el fútbol es cuestión de Estado? pic.twitter.com/7nxASP97ep — #AzzaroAlHorno 🇦🇷 (@FlavioAzzaro) July 4, 2017

Además, tres futbolistas argentinos se unieron a las críticas contra el comentarista y publicaron mensajes pidiendo perdón a México.

Por"boludos"como estos logramos q nos "quieran tanto".En nombre de los muchos Argentinos q amamos Mexico PIDO PERDÓN https://t.co/HJEz6eLP8U — Bruno Marioni (@BrunoMarioni) July 3, 2017

Va el significado de lo que dije de vos. En las otras fotos búscame al lado de la copa libertadores 😉@FlavioAzzaro pic.twitter.com/JxNVLFRJuv — Bruno Marioni (@BrunoMarioni) July 4, 2017

Son una vergüenza, dan pena, hablan sin criterio, pido perdón por ellos,no todos son así. Amo a MÉXICO, su GENTE y TODO @UpalabraMX https://t.co/65UBsBUTB9 — Daniel Brailovsky (@RusoEl23) July 3, 2017

Y los usuarios de redes sociales también manifestaron su inconformidad con los insultos proferidos por Azzaro.

El humor tampoco se hizo esperar:

