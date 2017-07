Luisa Ortega: Golpe de Estado del TSJ es más grotesco que el de Carmona

(CNN Español) - La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega dijo este martes en una rueda de prensa que no asistirá al Tribunal Supremo de Justicia al que calificó como un "circo".



"Esos que fungen como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales", dijo Ortega, a quien se le congelaron los bienes y se le prohibió la salida del país. Además, hay una solicitud de antejuicio en su contra por parte del diputado Pedro Carreño.

"La solicitud amañada del diputado Pedro Carreño tiene una sentencia que se publicó 8 días después", afirmó Ortega este martes afirmando que el diputado tendría que tener habilidades de "pitoniso".

La fiscal calificó la acusación en su contra, que afirma que incurrió en "faltas graves", como "fraudulenta", "confusa" y "extravagante".

"Yo no me voy a someter a ese Tribunal Supremo de Justicia, es inconstitucional e ilegítimo", añadió. "No asistí al TSJ porque no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia de sangre y dolor".

"El presidente no es el poder soberano, es el pueblo, el pueblo es el que puede convocar Constituyente", afirmó la fiscal desde Caracas y añadió que las acciones del TSJ son un golpe de Estado "más grotesco que el de (Pedro) Carmona", haciendo referencia al golpe de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.

Por su parte, Carreño intervino en el TSJ y afirmó que la fiscal general de Venezuela atenta contra las instituciones democráticas del país y que debe ser destituida del cargo.

Este martes el TSJ nombró a Katherine Harlington Padrón como vicefiscal de Venezuela. Antes de nombrar a Harlington Padrón, los magistrados ratificaron la nulidad de la designación de Rafael González como vicefiscal, hecha por la fiscal general.

Katherine Harlington Padrón fue viceministra del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Además, es parte de los funcionarios sancionados por el gobierno del Ministerio Público.

Este lunes, la Asamblea Nacional ratificó a González como vicefiscal de Venezuela, luego de que el TSJ lo destituyera de manera ilegítima.

La solicitud de antejuicio a Ortega que presentó Carreño fue aceptada el 21 de junio.

Carreño había dicho el pasado 13 de junio que la fiscal sufre de demencia y pidió que una junta médica examine el comportamiento de Ortega.

Carreño, quien pertenece al partido del presidente Nicolás Maduro, afirmó en ese entonces que presentó una petición para que "una junta formal médica de expertos, psiquiatras y psicólogos analicen el comportamiento de la fiscal general" . Añade que el comportamiento reciente de Ortega de romper filas con el gobierno de Maduro es una "postura contra la paz, la vida, la estabilidad".

"Es evidente que esta mujer no está en sus cabales, es claro que esta mujer no es normal", añadió.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz ha hablado abiertamente en las semanas recientes contra las decisiones del presidente Nicolás Maduro. Ella especialmente ha dado su opinión sobre la inconstitucionalidad de la petición de Maduro de cambiar la constitución de su país, así como del uso extremo de la fuerza de la Guardia Nacional, la policía y otras autoridades en las protestas.

En marzo, cuando se dio la polémica sentencia del TSJ sobre la Asamblea Nacional, que luego fue suprimida, Ortega dijo es una "ruptura del orden democrático constitucional". El pronunciamiento de Ortega fue inesperado, un cambio de postura, pues es oficialista y ella misma fue quien estuvo a cargo del Ministerio Público en 2014 y lideró el enjuiciamiento de opositores como Leopoldo López, sentenciado a 13 años de prisión.

Ortega ha presentado varios recursos en contra de la Asamblea Nacional Constityente.