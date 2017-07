Así encontró CNN al creador del GIF de lucha libre que difundió Trump

(CNN) – El usuario de la plataforma de Reddit que inicialmente reclamó la autoría del GIF publicado por el presidente Trump en su cuenta de Twitter, en el que aparece el mandatario derribando a un hombre con el logo de CNN, emitió una disculpa este martes por el video y por otros contenidos ofensivos que publicó. El pronunciamiento ocurrió un día después de que CNN identificara a la persona detrás de la cuenta e intentara contactarla.

Con el alias de “HanA**holeSolo” en Reddit, el usuario compartió el GIF por primera vez el miércoles: allí se veía Trump golpeando a un hombre que tenía el logo de CNN sobre su cara. CNN no pudo encontrar una versión anterior del GIF. Posteriormente, el contenido fue editado en un video con sonido y luego tuiteado por el presidente el pasado domingo.

En Reddit, "HanA ** holeSolo" reclamó el crédito de haber inspirado la publicación de Trump. Poco después, otros mensajes de "HanA ** holeSolo" en esa red social, algunos de los cuales incluían imágenes racistas y antisemitas, circularon rápidamente en redes sociales.

Ahora el usuario pide perdón, escribiendo en una larga publicación de Reddit que no defiende la violencia contra la prensa. También expresa allí, y en una entrevista con CNN, arrepentimiento por otras publicaciones racistas y antisemitas que hizo.

La disculpa se produjo después de que el programa KFile de CNN identificara al hombre detrás de “HanA**holeSolo”. Utilizando la información de identificación que "HanA ** holeSolo" compartió en Reddit, KFile pudo determinar detalles biográficos clave para encontrar el nombre del hombre con una búsqueda de Facebook. Y, por último, corroborar los detalles que él había puesto a disposición en Reddit.

Este lunes, KFile intentó contactar al hombre por correo electrónico y por teléfono, pero no respondió a las solicitudes. El martes, "HanA ** holeSolo" publicó su disculpa en el subreddit / The_Donald y borró todos sus demás mensajes.

"En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a los miembros de la comunidad de reddit por llevar a que este sitio y este sub terminaran enredados en una controversia que nunca debió haber ocurrido", escribió el hombre. "También me gustaría pedir perdón por los mensajes que fueron racistas, intolerantes y antisemitas. De ninguna manera soy este tipo de persona, amo y acepto a la gente de todos los ámbitos de la vida y lo he hecho durante toda mi vida. Yo no soy la persona que los medios han retratado en la vida real, yo estaba troleando y publicando cosas para obtener una reacción de los subs en reddit y eso nunca significó ninguna de las cosas odiosas que dije en esas publicaciones. Nunca apoyaría ningún tipo de violencia o de acciones contra otros simplemente por lo que creen, su religión o el estilo de vida que eligen tener. Tampoco llevaría a cabo ninguna violencia contra nadie basado en eso o apoyaría a cualquiera que lo hiciera”, añadió.

El usuario también se disculpó por llamar a la violencia contra la prensa durante su declaración en Reddit.

"El meme fue creado estrictamente como una sátira, no tenía la intención de ser un llamado a la violencia contra CNN o contra cualquier otra afiliación de noticias", aseguró en el mensaje. "No tenía ni idea de que alguien lo tomaría y le añadiría sonido y luego lo pondría en el feed de Twitter del presidente. Fue una broma, nada más. Lo que el feed del presidente mostró no era la publicación original de aquí, pero fue cargada en algún otro lugar, añadido el sonido y después enviado a través de Twitter. Pensé que era el mensaje original y por eso reclamé el crédito. Tengo el más alto respeto por la comunidad de periodistas y ellos ponen todos los días su vida en la línea con los trabajos que hacen al reportar las noticias”, continúa la publicación.

Las disculpas fueron retiradas por los moderadores del /The_Donald subreddit.

Después de publicar su mensaje pidiendo perdón, "HanA ** holeSolo" llamó a KFile de CNN y confirmó su identidad. Durante la entrevista, "HanA ** holeSolo" sonaba nervioso por el hecho de que su identidad fuera revelada y pidió que no se publicara su nombre, temiendo por seguridad personal y por la vergüenza pública que esto traería para él y su familia.

CNN no publicará el nombre de "HanA ** holeSolo" porque es un ciudadano privado que ha emitido una extensa declaración de disculpas, que mostró su arrepentimiento al asegurar que borró todas sus publicaciones ofensivas y porque dijo que no va a repetir este desagradable comportamiento feo en redes sociales. Además, aseguró que su declaración podría servir como ejemplo para que otros usuarios no repitan su comportamiento.

CNN se reserva el derecho de publicar su identidad si algo de lo anterior cambia.

Después de que Trump tuiteó el video el pasado domingo, "HanA ** holeSolo" señaló en Reddit que estaba “honrado". Esto fue lo que escribió: “¡¡Mie*** Me despierto, tomo mi café de la mañana y quién retuiteó mi pu** publicación sino el MAGA EMPORER por sí mismo!! ¡Estoy honrado!!”. MAGA es un acrónimo para el lema de la campaña presidencial del hoy mandatario: Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande otra vez).

Durante la entrevista telefónica de este martes, “HanA ** holeSolo" aseguró que la Casa Blanca no le pidió su permiso para usar el GIF, señalando que probablemente habría dicho que no si lo hubieran hecho. "No me di cuenta de que esa publicación sería retomada de la manera en que lo fue. Nunca debí haber dicho nada”, aseveró el hombre.

Por su parte, Trump no ha emitido ninguna disculpa por el tuit que envió en la mañana del domingo. El asesor de Seguridad Nacional Tom Bossert señaló en el programa de ABC This Week que "nadie percibiría" el mensaje en Twitter como una amenaza.

El Comité de Protección a Periodistas indicó esta semana en una declaración que el tuit “socava el trabajo de los medios en Estados Unidos y lo hace más peligroso". CNN señaló en una declaración que el mensaje de Trump "fomenta la violencia contra los periodistas".

Este lunes, un alto funcionario del gobierno le afirmó a CNN que el video no fue retirado de Reddit. La Casa Blanca aún no ha respondido a una serie de preguntas que envió CNN indagando cómo el video terminó siendo difundido en la cuenta de Twitter del presidente.

Sobre el tuit de Trump, “HanA**holeSolo" consideró que “ellos debieron haber utilizado su mejor juicio, ya que el presidente tuitea cosas de improviso, es una reacción instintiva. No creo que ellos debieran haber publicado algo así dada la controversia que existe entre ellos y los medios".

Cuando se le preguntó específicamente acerca de sus otros mensajes que contenían lenguaje e imágenes racistas, islamófobas y antisemitas, respondió: "Amo a las personas de todas las razas, credos y orígenes. Uno de mis mejores amigos es homosexual y uno de mis mejores amigos es judío y uno de mis mejores amigos es musulmán ".

En su disculpa en Reddit, "HanA ** holeSolo" incluyó un mensaje a sus compañeros anónimos.

“Para las personas que trolean en internet por diversión, consideren las palabras y acciones transmitidas en su mensaje y a quiénes podrían molestar o enojar", escribió. "Pónganse en sus zapatos antes de publicarlo. Si tienes un problema con trolear, es una adicción, al igual que cualquier otra adicción que alguien puede tener, y no te sientas avergonzado de pedir ayuda. El troleo no es nada más que matonear a un público más grande. No alimentes tu propia autoestima basándote en infligir sufrimiento a otros en línea, sólo porque está detrás de un teclado ".