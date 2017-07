¿Cómo conocer Nueva Orleans en menos de 24 horas? Deja que la música te guíe

(CNN) - Nueva Orleans suele estar asociada con festivales como el Mardi Gras, pero el espíritu de celebración vive en las calles de la ciudad todo el año.

Famosa por su rica historia, comida que hace agua la boca y vibrante música en vivo, esta metrópolis resiliente –que soportó la devastación del huracán Katrina en el 2005– es cada vez más popular. Hoy, Nueva Orleans recibe unos 10 millones de turistas cada año.

Gran parte del atractivo de la famosa Big Easy, por supuesto, es su música. Y muchos de los turistas la visitan por los festivales de música. Considerada el lugar de nacimiento del jazz y casa de leyendas del pasado y del presente, la música es tan importante para los habitantes de Nueva Orleans que verás bandas incluso liderando las procesiones funerarias.

Así que para pasar un día perfecto en esta ciudad que es un crisol de culturas, debes experimentarla a través de la vista, el gusto y el oído. O mejor, el sonido. Aquí te damos una guía de cómo divertirte en Nueva Orleans, con su música, en solo 24 horas.

6:00 a.m.: Mira el amanecer

Mientras escuchas: 'Drop Me Off In New Orleans' de Kermit Ruffins.

Despiértate temprano y mira el amanecer a lo largo del Río Mississippi. ¿No eres madrugador? No hay problema. El río corre a través del centro de la ciudad, así que lo verás en distintas paradas durante el día.

7:30 a.m.: Come algo

Mientras escuchas: 'Mardi Gras In New Orleans' de Fats Domino

A solo 10 minutos caminando, por el río, encontrarás uno de los muchos lugares deliciosos para desayunar en Nueva Orleans: Horn’s. Su comida es increíblemente buena, tiene tarifas sureñas y, además, no quedarás atrapado en un escenario turístico.

9:00 a.m.: Pasea por el Barrio Francés

Mientras escuchas: 'Bourbon Street Parade' de Wynton Marsalis

Tras una corta caminata desde Horn’s, recorre las famosas calles Bourbon y Royal en el Barrio Francés, el más viejo de Nueva Orleans. Allí te tropezarás con artistas callejeros, tiendas de regalo que son únicas, ropa vintage, galerías de arte, grandes restaurantes y tiendas de jazz.

11:30 a.m.: Date una vuelta por la Plaza Jackson

Mientras escuchas: 'Take Me to the Mardi Gras' de Paul Simon

Después de tu inmersión en el Barrio Francés, camina unos minutos hacia la Plaza Jackson, donde está la Catedral de San Luis, monumento histórico de Nueva Orleans, fundada en la década de 1720.

Afuera, encontrarás artistas y músicos callejeros. A pocos pasos de la Plaza Jackson, además, está el Café Du Monde, famoso por sus deliciosos beignets.

1:30 p.m.: Recorre el Garden District

Mientras escuchas: 'Talkin' 'bout New Orleans' de The Meters

Toma un tranvía para ir hacia la parte alta de la ciudad y explorar el Garden District, donde te encontrarás en medio de hermosas mansiones y jardines. En el camino hacia allá, visita el Cementerio Lafayette #1. Un hermoso monumento histórico.

3:30 p.m.: Almuerza en Magazine Street

Mientras escuchas: 'New Orleans Bump' de Jelly Roll Morton

A cinco minutos en auto desde el Cementerio Lafayette #1, en el Lower Garden District, está Lilly’s Café. Este acogedor restaurante vietnamita sirve el mejor pho en la ciudad. Después de que comas, date un pase por las tiendas, galerías y restaurantes que están a lo largo de Magazine Street.

Te recomendamos no querer hacerlo todo en un día, pero si tienes tiempo, haz una parada extra en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial.

6 p.m.: La hora del jazz

Pero antes, escucha esto: 'Do You Know What It Means to Miss New Orleans?' de Louis Armstrong

No puedes visitar Nueva Orleans sin gozarte un concierto de jazz en vivo. Ve al show que a las 6 de la tarde se presenta en The Spotted Cat, en la calle Frenchmen, y disfruta de los sonidos más originales de Nueva Orleans. Toda la calle está llena de clubes de jazz.

8:30 p.m.: A degustar ostras

Mientras escuchas: 'Jambalaya' de Professor Longhair

Es hora de la cena, es hora de que comience la aventura de la comida de mar. Te recomendamos Drago’s, famoso por sus ostras a la brasa, pero que también ofrece Jambalaya (plato típico de la cocina cajún), po-boy (sánduche típico de Louisiana) y fríjoles rojos.

10 p.m.: Una copa para terminar la noche

Mientras escuchas: 'Southern Nights' de Allen Toussaint y 'Oh, My Nola' de Harry Connick, Jr.

Se acabó la cena, pero la noche todavía es joven. Dirígete al Bacchanal y cuando llegues, compra una botella de vino y pide una selección de quesos. Luego, ve hacia el patio para cerrar la noche bebiendo y conociendo a locales.

Catherine Carter y Allegra Glatzer, de CNN, contribuyeron con esta historia.