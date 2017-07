Trump: Rusia "pudo" haber intervenido en las elecciones, pero "realmente nadie sabe"

Varsovia, Polonia (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que cree que Rusia estuvo detrás de la intromisión electoral del 2016, pero agregó que "podría haberla hecho gente de otros países" y que "nadie lo sabe con seguridad".

"Creo muy bien que Rusia podría estar implicada, pero podrían estar también involucrados otros países", aseguró Trump durante una conferencia de prensa junto al presidente polaco, Andrzej Duda, en la que también criticó a los medios de comunicación, entre ellos CNN y NBC. "Creo que mucha gente se entromete".

Trump, al ser preguntado sobre el hecho de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos asegurara que era Rusia la responsable, comparó esa evaluación con la afirmación finalmente desacreditada según la cual Iraq tenía armas de destrucción masiva en la época previa a la guerra en ese país en el 2003.

"Creo que fue Rusia, pero creo que también pudo haber sido otra gente y otros países. No veo nada malo con esa declaración", dijo Trump. "Nadie lo sabe realmente, nadie lo sabe con seguridad".

Agregó: "Recuerdo cuando estaba sentado escuchando sobre Iraq, armas de destrucción masiva, cómo todo el mundo estaba 100% seguro de que Iraq tenía armas de destrucción masiva. ¡Y adivina! Eso llevó a un gran lío. Estaban equivocados y fue un problema enorme".

Sin embargo, la evaluación de la comunidad de inteligencia abarcó tanto el gobierno de Obama como el de Trump. Funcionarios de inteligencia nombrados por Trump han dicho públicamente que no tienen ninguna duda de que Rusia estuvo detrás de la intromisión electoral.

La intromisión rusa en las elecciones del 2016 es objeto de numerosas investigaciones en Washington, manchando la gestión de la Casa Blanca. El remolino de las investigaciones sobre Rusia, y las posibles conexiones entre la órbita de Trump y funcionarios rusos, han causado fricciones en el Capitolio, dificultando la habilidad de Trump para obtener una serie de victorias legislativas.

Trump criticó el manejo de la interferencia rusa por parte del expresidente Barack Obama mientras hablaba junto a Duda, argumentando que el entonces mandatario "no hizo nada" para combatirla. "¿Por qué no hizo nada al respecto? La CIA le dijo que Rusia fue la responsable y no hizo nada al respecto", aseguró Trump. "Dijeron que se enfadó. No creo que se haya enfadado, para nada. Creo que lo que pasó fue que pensaba que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y decidió no hacer nada al respecto. Si hubiera pensado de otra forma, tal vez hubiera hecho algo al respecto".

No obstante, la realidad muestra que Obama confrontó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por este asunto durante la reunión del G20 del 2016 en la ciudad china de Hanghzhou. Las fotos de la reunión mostraban a un Obama severo clavándole la mirada a Putin.

Obama reveló más adelante que le dijo a Putin que "parara" con su intromisión en las elecciones del 2016 o "iba a haber consecuencias serias si no lo hacía". El gobierno de Obama también expulsó luego a 35 diplomáticos rusos de Estados Unidos y cerró los consulados rusos en Maryland y Nueva York.

Los comentarios de Trump llegan durante el primer día de su viaje a Polonia y Alemania, la segunda gira internacional de su presidencia. Trump no respondió formalmente preguntas de los periodistas en su primer viaje, así que la conferencia de prensa bilateral con Duda de este jueves fue la primera conversación oficial de Trump con reporteros en suelo extranjero.

Ataque a los medios

Trump, de pie junto a Duda, también criticó a los medios de comunicación estadounidenses, en particular a CNN y NBC.

Trump, como lo ha hecho muchas veces antes, criticó a CNN como propagador de "falsas noticias" tras ser preguntado por la cobertura de este medio por David Martosko, del Daily Mail.

La crítica de Trump, que surgió durante su primera conferencia de prensa formal en casi un mes, se produjo en respuesta a la cobertura de CNN sobre el video que el mandatario tuiteó y en el que se le mostraba golpeando a un hombre con el logotipo de CNN sobre su cabeza.

"Creo que lo que CNN hizo fue infortunado para ellos. Como ustedes saben, ahora tienen algunos problemas muy serios, y han sido propagadores de noticias falsas durante mucho tiempo. Me han estado cubriendo de una manera muy deshonesta", aseguró Trump.

Martosko se reunió con Trump para proponerle la idea de escribir un libro sobre el presidente, según ha informado CNN. Numerosos informes también han indicado que el reportero fue considerado para un cargo de prensa en la Casa Blanca. Martosko más tarde tuiteó una declaración en la que se puso fuera de consideración para cualquier trabajo en la Casa Blanca.

"Desde que empezó todo este asunto del video de lucha libre, ¿cuáles son sus pensamientos sobre lo que ha sucedido desde entonces? CNN lo criticó y ha amenazado con exponer la identidad de una persona", preguntó Martosko antes de ser interrumpido por Trump.

CNN no ha amenazado con exponer la identidad de quien pudiera haber hecho el video, pero sí contactó al usuario de Reddit que originalmente publicó el video que Trump puso en su feed de Twitter.

Un portavoz de la cadena de noticias aseguró que CNN decidió no publicar el nombre del usuario de Reddit por preocupación por su seguridad y que "cualquier afirmación según la cual la red lo chantajeó o coaccionó es falsa". El usuario, que tenía una larga historia de publicar contenido antisemita, racista e islamófobo, se disculpó por sus publicaciones luego de ser contactado por CNN, pero antes de hablar con la cadena.

Martosko estaba de pie detrás de una serie de sonrientes ayudantes Trump cuando hizo la pregunta, y se saludó con Dan Scavino, director de redes sociales de Trump, tras conferencia de prensa.

Tras criticar a CNN como propagador de noticias falsas, Trump se volvió hacia Duda y le preguntó: "¿También tiene usted algo como eso aquí, señor presidente?".

Duda ha sido acusado de frenar la libertad de prensa en Polonia. Aunque él niega las críticas, los temores de las restricciones en contra de los reporteros han generado protestas por todo el país.

Noa Yadidi, de CNN, contribuyó a este artículo