Destinos se llena de acción en Costa Rica

(CNN Español) – Este sábado 8 de julio, a las 8:30 p.m. (Miami), CNN en Español, presenta una nueva emisión de Destinos, espacio en el que en cada episodio muestra los paisajes, cultura, sabores y colores de diferentes países y ciudades. En esta ocasión, Destinos explora la exuberante belleza natural de Costa Rica.

Alejandra Oraa descenderá los rápidos del Río Pacuare, considerado por muchos el más bello de Costa Rica y el mundo y uno de los mejores para realizar este deporte, con una extensión de 133 kilómetros que desemboca en el Caribe.

Debido a los diferentes niveles de los rápidos que se forman durante su descenso hacia las llanuras del Caribe, el recorrido estará lleno de adrenalina y emoción, y la audiencia podrá ver a Oraa remando con ímpetu para finalizar el recorrido.

¿Qué tal cruzar la majestuosidad de los bosques lluviosos en Monteverde en Zipline? Este deporte extremo conocido también como ‘línea de silbido’, por el sonido que hace al desplazarse, consiste en el desplazamiento a través de uno, dos o más cables de acero, sujetos en cada extremo por árboles o por dos plataformas, formando un punto de inicio y final.

Oraa cruzará varías ‘líneas’. ¿Será que pueda vencer los nervios y miedo de volar entre los árboles?

Después de un día lleno de aventuras y emociones extremas, el equipo de Destinos cerrará la velada con una experiencia fuera de serie, una cena en el restaurante ‘El Nido’, cuya característica principal es que está ubicado en una plataforma a 20 metros de altura y, para llegar, los comensales tienen que deslizarse por un cable de 130 metros a la plataforma en las ramas de un Ceibo: un árbol que era sagrado para los antiguos mayas.

La audiencia podrá encontrar la paz interior en los diversos resorts volcánicos, conocerá a los ‘Ticos’ en una finca de café y azúcar, y disfrutará de las bellas playas de la península de Nicoya, entre muchas cosas más.

Destinos va en busca de los mejores pasatiempos, entre el océano y las montañas, las ciudades más cosmopolitas y la gastronomía de cada nación. El pasado 30 de abril, fue reconocido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión con un Premio Daytime Emmy® 2017 al Mejor programa de entretenimiento en español, en la 44ª ceremonia Premio Daytime Emmy 2017, celebrada en el Pasadena Civic Auditorium, California.

