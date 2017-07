La economía global, en buen momento

(CNN Español) - Hace mucho tiempo que el mundo no veía a sus economías con más peso coincidir en tener todas buenos datos de crecimiento, pero ese es el caso ahora mismo. Aunque con magnitudes moderadas, Estados Unidos, Europa, Japón y una mayoría de mercados emergentes van mejor ahora que hace doce meses.

Sorprende que Japón lleve cinco trimestres seguidos con crecimientos en positivo de su economía, y que Europa haya conseguido superar la amenaza de la deflación con la que lleva tanto tiempo viviendo, mientras Estados Unidos sigue en el entorno del 2% anual, y China difícilmente perderá en 2017 la marca del 8,6% que tiene fijada.

He hablado de todo eso con Fabián Onetti, presidente de Wiston Capital Advisors, en el más reciente GloboEconomía. Y es que una mayoría de analistas tienen claro que los avances que están experimentando buena parte de los mercados de acciones del mundo en este 2017 están muy vinculados a esa circunstancia.

Es difícil que China pierda su objetivo, porque en unos meses el Partido Comunista celebrara su congreso número 19 en el que se revisará su estructura de poder y se muestran al mundo los avances de sus políticas, y el Gobierno va a hacer todo lo que sea necesario para que la foto “luzca adecuadamente”.

En Japón claramente han sido exitosas las drásticas medidas monetarias de su Banco Central y además la devaluación de su moneda esta ayudando a sus exportaciones. En Europa están funcionando las medidas de Mario Draghi y del Banco Central Europeo, y el crecimiento económico ha empezado a tener color.

Y en Estados Unidos —aunque no se ve por ningún sitio un crecimiento del 3% o 4% anual, como el que todavía dice tener como objetivo la administración Trump— lo cierto es que la economia avanza en un moderado pero sostenido crecimiento del entorno del 2%. Un ritmo que llevamos ya tiempo manteniendo, y que sumado a todo lo anterior da un panorama global bastante mejor que el que teníamos hace doce meses.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET