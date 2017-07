Famosos se expresan sobre casa por cárcel para Leopoldo López

Bendito Dios! 🙏🏼 #Repost @la_patilla ・・・ El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, emitió una sentencia en la que otorga casa por cárcel al preso político Leopoldo López por problemas de salud. La medida humanitaria a López se hizo efectiva este viernes 7 de julio. Foto: AFP/Archivo #Venezuela #LeopoldoLópez #TSJ

