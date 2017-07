Trump hijo y Kushner se reunieron con una abogada rusa durante la campaña

The New York Times reportó primero la reunión no revelada previamente

(CNN) - El hijo mayor de Donald Trump le dijo a CNN que él, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el entonces jefe de campaña de su padre, Paul Manafort, se encontraron con una abogada rusa el año pasado - la primera reunión conocida entre algunos de los miembros de más alto nivel del equipo de Trump y un ciudadano ruso durante la campaña presidencial de Estados Unidos.

The New York Times, que reportó primero la reunión no revelada previamente, dijo que ésta ocurrió en la Torre Trump el 9 de junio de 2016 - dos semanas después de que Trump asegurara la candidatura presidencial republicana.

"Fue una reunión de presentación corta". dijo Donald Trump Jr. en una declaración a CNN. "Le pedí a Jared y a Paul que pasaran por allí. Hablamos principalmente de un programa sobre la adopción de niños rusos que era muy popular entre las familias estadounidenses hace unos años y que había sido finalizado por el gobierno ruso, pero no era un tema de campaña en ese momento y no hubo seguimiento".

Añadió: "Un conocido me pidió ir a la reunión, pero no se mencionó con anticipación el nombre de la persona con la que me reuniría".

Los representantes de Trump no respondieron a más preguntas sobre la reunión.

La abogada rusa Natalia Veselnitskaya fundó un grupo con el propósito de buscar que se levantara la prohibición a las adopciones rusas. Esa prohibición fue impuesta por el gobierno ruso en represalia a una ley estadounidense conocida como Ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos suspender visas y congelar los bienes de rusos sospechosos de haber violado derechos humanos. Veselnitskaya también ha buscado la revocación de la Ley Magnitsky.

Kushner reveló la reunión con la abogada rusa en documentos revisados que presentó para obtener aprobaciones de seguridad para su puesto en la Casa Blanca como asesor del presidente, dijo su abogada, Jamie Gorelick, en una declaración.

Cuando Kushner llenó las formas inicialmente, no incluyó ningún contacto con funcionarios de gobiernos extranjeros, dijo Gorelick. Luego, Kushner entregó información adicional en la que decía que había tenido "numerosos contactos" con funcionarios extranjeros, dijo la abogada.

Gorelick dijo que la documentación adicional incluye información sobre que "durante la campaña y la transición, él tuvo más de 100 llamadas o reuniones con representantes de más de 20 países, la mayoría de las cuales fueron durante la transición. El señor Kushner ha entregado actualizaciones adicionales e incluido, como una medida de precaución, su reunión con una persona rusa, a la que él asistió brevemente por solicitud de su cuñado, Donald Trump Jr. Como ha afirmado constantemente el señor Kushner, él está dispuesto a cooperar y compartir lo que sabe".

Un abogado de Manafort no respondió la solicitud de CNN de un comentario sobre la reunión.

CNN ha buscado a Veselnitskaya. Ella le dijo a The New York Times: "No se discutió nada sobre la campaña presidencial". Y añadió: "Nunca he actuado en representación del gobierno ruso y nunca he discutido ninguno de estos temas con ningún representante del gobierno ruso".

Un portavoz del equipo legal del presidente de Estados Unidos le dijo a CNN que la reunión podía haber sido un esfuerzo para crear una apariencia de conexiones inapropiadas entre miembros de la familia Trump y Rusia.

"Hemos conocido a partir de nuestra propia investigación y reportes públicos que los participantes en la reunión mintieron sobre quiénes eran y para quién trabajaban", dijo el portavoz Mark Corallo.