Grandes conciertos que han unido famosas voces por una causa

(CNN) - Cuando la tragedia golpea, las celebridades toman el escenario para enfocar la atención sobre las causas importantes. Utilizando su estatus de iconos y figuras reconocidas, aprovechan su poder de estrellas para pedir donaciones que apoyen la investigación de enfermedades, la recuperación de desastres naturales y la ayuda después de tragedias en todo el mundo.

Miles de millones de dólares se han recaudado desde que los conciertos benéficos ganaron popularidad y miles de fans han seguido el ejemplo de su actor, comediante o músico favorito y apoyan causas que de otra manera hubieran ignorado.

Este es un recuento de los conciertos benéficos más notables e influyentes que hemos visto.

2017: One Love Manchester

Dos semanas después de que una bomba detonó al final de un concierto de Ariana Grande, la artista pop estadounidense regresó al Reino Unido para el concierto benéfico One Love Manchester. El elenco de estrellas incluyó a Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Pharrell Williams, Usher y los Black Eyed Peas. El concierto se transmitió en línea en todo el mundo y pudo verse en el hospital local donde varias víctimas se estaban recuperando del ataque. El espectáculo que agotó entradas recaudó más de 3 millones de dólares en beneficio del Fondo de Emergencia We Love Manchester en asociación con la Cruz Roja Británica y el ayuntamiento de Manchester.

1985: Live Aid (por Etiopía)

Live Aid llevó su música al mundo el 13 de julio de 1985. Bob Geldof, vocalista de la banda irlandesa Boomtown Rats, organizó uno de los conciertos benéficos más conocidos hasta la fecha. Al menos 70 presentaciones ejecutadas para cerca de 162,000 fans en los estadios de Londres y Filadelfia. La audiencia televisiva mundial se estimó en 1,500 millones. El artista Phil Collins voló en el Concord, un avión supersónico británico, para tocar tanto en el estadio de Wembley en Londres como en el estadio JFK en Filadelfia. El evento recaudó 245 millones de dólares para combatir el hambre en Etiopía.

2001: America: A Tribute To Heroes (a raíz de los ataques del 11 de septiembre)

Una semana y media después de los atentados del 11-S, el actor George Clooney fue capaz de fichar a grandes nombres como Stevie Wonder y Tom Hanks para figurar en un teletón grabado en estudios de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Con el objetivo de recaudar fondos para las familias de los socorristas caídos, el elenco de celebridades recaudó 140 millones de dólares durante el evento mundial.

1985: We Are The World (por África)

En más de 30 años, la organización United Support of Artists for Africa, que surgió del éxito musical We Are The World, ha recaudado más de 100 millones de dólares para ayudar a mitigar la pobreza en África y Estados Unidos. Escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, la canción unió a la industria de la música, con artistas como Bob Dylan, Willie Nelson, Cyndi Lauper y Billy Joel, todos dando su voz. El single vendió más de 7 millones de discos y ha recaudado 63 millones de dólares.

2010: Hope For Haiti Now (a raíz del terremoto de Haití)

Tres días después de que un terremoto cobrara más de 200.000 vidas en Haití, se hicieron planes para reunir a artistas de todo el mundo para recaudar fondos para proporcionar ayuda y socorro a la devastada región. El inmigrante haitiano y famoso rapero Wyclef Jean se asoció con el presentador de CNN Anderson Cooper y el actor George Clooney para presentar el Teletón de MTV. Durante el evento de dos horas, actuaciones de artistas como Beyoncé, Sting, Jennifer Hudson y Rihanna se combinaron con reportes y llamadas de celebridades para entregar donativos, incluyendo el Dr. Sanjay Gupta, Morgan Freeman y Reese Witherspoon. El evento recaudó 61 millones de dólares, sin incluir los fondos recaudados por donaciones privadas o ventas del álbum y video resultante.

2005: A concert for hurricane relief (a raíz del huracán Katrina)

El 2 de septiembre de 2005, en respuesta al huracán Katrina, la NBC reunió a estrellas de todo el país para ofrecer un concierto benéfico para recaudar dinero y hacer conciencia sobre el sufrimiento y la pérdida de vidas a causa de la tormenta. Presentado por Matt Lauer, la emisión recaudó 50 millones de dólares para víctimas y familias. El evento llamó la atención de muchos cuando el rapero Kanye West se salió del guión y dijo: "A George Bush no le preocupan los negros". Fue un comentario que el expresidente más tarde calificó de "desagradable".

2005: Shelter From The Storm: A Concert for The Gulf Coast (por el huracán Katrina)

Tras el evento Concert for Hurricane Relief, los famosos aparecieron en otro concierto benéfico televisado para recaudar fondos para la Cruz Roja estadounidense y el Ejército de Salvación. Los espectadores que llamaban al evento se llevaron la sorpresa de que sus donativos eran recibidos por Ellen DeGeneres, Cameron Díaz, Angela Basset, Danny DeVito y muchos más. Las actuaciones incluyeron a Mariah Carey, U2, Randy Newman y Garth Brooks y Trisha Yearwood. Transmitido en más de 100 países, el evento recaudó cerca de 30 millones de dólares.

2001: The Concert for New York (a raíz de los ataques del 11 de septiembre)

Un mes después de que Nueva York y Estados Unidos sufrieran los ataques terroristas del 11 de septiembre, artistas, actores y deportistas aparecieron en un concierto benéfico en el Madison Square Garden. Con el objetivo de recaudar fondos para socorro y ayuda, el evento también reconoció y honró a todos los que habían perdido la vida. Los participantes expresaron su apoyo a aquellos que continuaban trabajando en el área conocida como zona cero. Organizado por el exBeatle Paul McCartney, el evento reunió a más de 60 celebridades, así como familiares de las víctimas que llevaron fotografías y artículos personales que pertenecían a sus seres queridos. Las donaciones y las subastas ayudaron a recaudar 30 millones de dólares.

2005: Tsunami Aid: Concert Of Hope (a raíz del Tsunami)

Después del terremoto del océano Índico de 2004, que cobró la vida de más de 300.000 personas, George Clooney organizó este concierto televisado para recaudar fondos para las víctimas del histórico tsunami. El teletón de dos horas fue un llamamiento hecho por famosos y los expresidentes George H.W. Bush y Bill Clinton. Las actuaciones de Elton John, Stevie Wonder, Sheryl Crow y otros ayudaron a recaudar 18,3 millones de dólares.

1985: Farm Aid (por los agricultores estadounidenses)

Iniciado en Champagne, Illinois, el concierto benéfico de Farm Aid se produjo después de que Bob Dylan hablara sobre los momentos difíciles que enfrentaban los agricultores estadounidenses. Los artistas Willie Nelson, John Mellencamp y Neil Young organizaron el evento para recaudar dinero para los agricultores que estaban perdiendo sus granjas a manos de intereses corporativos durante tiempos económicos difíciles. Tras recaudar 9 millones de dólares para las familias agricultoras estadounidenses, los organizadores comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos para expresar sus preocupaciones, lo que dio lugar a la promulgación de leyes destinadas a ayudar a los agricultores a evitar el embargo de sus tierras.