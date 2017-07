NYT: el correo a Trump Jr. mencionó el esfuerzo de Rusia para ayudar a la campaña de Trump

(CNN) - Un correo electrónico enviado a Donald Trump Jr. el año pasado decía que una abogada rusa tenía información "comprometedora" sobre Hillary Clinton como "parte de un esfuerzo del gobierno ruso" para ayudar a la campaña de Trump, informó el New York Times el lunes.

Citando a tres personas con conocimiento del correo electrónico, el Times informó que Rob Goldstone, que conectó a Trump Jr. con la abogada rusa, envió el correo electrónico a Trump Jr. señalando al gobierno ruso como una fuente de información potencial que podría dañar a Clinton.

El reporte de que a Trump Jr. se le ofreció potencial información del gobierno ruso para ayudar a la campaña de su padre llegó después de meses de las firmes negaciones del presidente Donald Trump de que su campaña tuviera una conexión con Rusia.

Alan Futerfas, abogado de Trump Jr., dijo en un comunicado tras la noticia que era "mucho ruido y pocas nueces". Futerfas se refirió al período desde mayo a principios de junio de 2016 como "un ​​tiempo intensamente ocupado" para Trump Jr. Según su comunicado, Goldstone envió un correo electrónico al hijo de Trump sobre supuestas irregularidades de Clinton con respecto a Rusia.

"La reunión duró unos 20-30 minutos, y no produjo nada", dijo Futerfas. "Su padre no sabía nada al respecto, y la conclusión es que Don Jr. no hizo nada malo, he estado representando a personas en asuntos de investigación durante casi 30 años, y no veo nada aquí".

En respuesta a los informes previos del Times en los que se reveló la reunión de junio de 2016, Trump Jr. dijo en una declaración el domingo que se reunió con Natalia Veselnitskaya, la abogada rusa, en la Torre Trump en junio del año pasado pasado.

Goldstone no respondió de inmediato a las solicitudes de CNN para hacer comentarios sobre los últimos reportes del Times. Mark Corallo, portavoz del equipo legal del presidente, reiteró una declaración anterior: "El presidente no estaba al tanto de la reunión y no asistió a ella".

El New York Times dijo que no estaba claro si Goldstone sabía de dónde venía la potencial información, y una persona citada en el informe dijo que aparentemente Goldstone estaba enviando a Trump Jr. información que había llegado a través de otras personas.

En el momento de la reunión de junio con Veselnitskaya, Trump ya tenía la nominación presidencial republicana. En su declaración, Trump Jr. dijo que la reunión también involucró a Jared Kushner, su cuñado, que ahora sirve como consejero principal de Trump, y Paul Manafort, que en ese momento dirigía la campaña Trump.

Trump Jr. dijo el sábado que la reunión se centró principalmente en la política de adopción, y no estuvo relacionada con la campaña. Veselnitskaya es una importante activista contra la Ley Magnitsky, una ley estadounidense dirigida contra presuntos abusadores de derechos humanos rusos. En respuesta a la aprobación de la Ley Magnitsky, el presidente ruso Vladimir Putin bloqueó a los estadounidenses la adopción de niños rusos.

El domingo, Trump Jr. dijo que había asistido a la reunión con la esperanza de obtener información útil para la campaña, pero agregó que rápidamente tuvo claro que Veselnitskaya no tenía información valiosa y el encuentro terminó cuando ella trató de hablar sobre la política de adopción.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el lunes que el presidente no sabía nada de la reunión de Trump Jr. con Veselnitskaya y afirmó que Trump Jr. "no coludió con nadie para influir en las elecciones". La Casa Blanca ha negado firmemente la colusión con Rusia en la campaña.

Investigación en curso

En marzo, el entonces director del FBI, James Comey, confirmó que el Departamento de Justicia estaba investigando a miembros de la campaña de Trump sobre una posible coordinación con Rusia como parte de un esfuerzo por influir en las elecciones.

Un informe de la comunidad de inteligencia a principios de enero acusó a Rusia de intentar influir en la elección para dañar la candidatura de Clinton y reforzar a Trump tomando varias medidas, incluyendo la difusión de información falsa en internet y la orquestación de hackeos a personas como el presidente de la campaña de Clinton, John Podesta.

La reunión del 9 de junio de 2016 se produjo antes de que surgieran, a finales de ese mes, los informes sobre el hackeo ruso al Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés). En julio, WikiLeaks comenzó a publicar correos electrónicos desde el DNC.

Trump ha negado cualquier implicación, al igual que Rusia. WikiLeaks negó que Rusia fuera la fuente de sus filtraciones.

Después del despido de Comey a principios de mayo, el Departamento de Justicia nombró al exdirector del FBI, Robert Mueller, como fiscal especial para dirigir la investigación sobre la implicación rusa.

Los miembros de la comisión de inteligencia del Senado, que está llevando a cabo su propia investigación, indicaron que querrían hablar con Trump Jr. sobre su encuentro con la abogada rusa. El representante demócrata Adam Schiff, miembro de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo el domingo en State of Union de CNN que el panel de la Cámara quisiera interrogar a todos los que asistieron a la reunión.

Futerfas dijo que Trump Jr. no había recibido ninguna solicitud de ninguna comisión u oficina y que trabajaría con ellos para "transmitir lo que sabe".



Diane Ruggiero, Dan Merica y Adam Levine contribuyeron con este reporte.