El misterio de Amelia Earhart: ¿desmentida una prueba clave sobre su desaparición?

(CNN) - La foto recientemente descubierta que se pensaba era clave para resolver el misterio de Amelia Earhart, podría haber sido publicada dos años antes de la desaparición de la piloto, según sugieren nuevas pruebas.

Un documental de History Channel reveló una nueva foto del archivo nacional de EE.UU. con varias figuras borrosas. Investigadores citados en el documental afirman que la foto muestra a Earhart, a su navegante, Fred Noonan, y su avión en las Islas Marshall en 1937.

Un nuevo especial del canal History Channel asegura que esta foto es una prueba de que Amelia Earhart y Fred Noonan estuvieron en las Islas Marshall después de que su avión desapareció.

Pero dos blogueros dicen que hallaron la foto en un libro japonés de 1935, cuando Earhart estaba a salvo en Estados Unidos.

Los blogueros afirman que la foto fue publicada originalmente en un libro de viajes titulado Naval life line; the view of our South Pacific: Photo album of Southern Pacific Islands.

El libro se muestra en una foto digital en la Biblioteca Nacional de Japón, la colección más grande de libros del país. El sitio dice que es de Showa 10, el décimo año del emperador Showa, como era conocido en 1935.

Uno de los blogueros, Matt Holly, dijo que la persona previamente identificada como Earhart en la foto podría incluso ser un hombre. "Esta (figura) tiene la parte del cuerpo superior de un hombre", dijo.

History Channel dijo en un comunicado el martes que sus investigadores estaban explorando el último desarrollo, y que sería "transparente en nuestros hallazgos".

"En última instancia, la precisión histórica es lo más importante para nosotros y nuestros espectadores", dijo en Twitter.

¿Nueva prueba desmentidas?

Desde que Earhart desapareció en 1937 mientras intentaba convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo, decenas de teorías han intentado explicar su desaparición.

La foto recientemente divulgada, que un exagente del Tesoro de EE.UU. dijo que descubrió en los Archivos Nacionales de EE.UU., según el documental, mostraba a Earhart y Noonan en el muelle del Atolón de Jaluit, en las Islas Marshall. Parecía añadir credibilidad a una teoría de que fue capturada por el ejército japonés, ya que las Islas Marshall fueron administradas por Japón entre las dos guerras mundiales.

La foto fue el foco de un especial documental de dos horas en History Channel, titulado Amelia Earhart: The Lost Evidence.

Algunos expertos creen que la figura iluminada a la izquierda es Fred Noonan y la persona que aparece sentada, lejos de la cámara, es Amelia Earhart.

Pero casi inmediatamente se plantearon preguntas sobre lo que realmente mostraba la foto. Dorothy Cochrane, curadora del Departamento de Aeronáutica del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian, dijo a CNN que no estaba convencida.

"La gente toma fotos e interpreta, y es libre de hacer eso, no me ha convencido".

Holly, el bloguero, dijo que la falta de soldados japoneses en el muelle sugería que no fue tomada en 1937.

"La vida entera de los marshalleses estaba cambiando. En 1937 estaba la guerra contra China y actividades militares en las Islas Marshall (por parte de los japoneses). No hay un japonés en ese muelle. Si fuera 1937, habría soldados japoneses allí ", dijo.

Piloto mundialmente famosa

Cochrane dijo a CNN que Earhart era una de las mujeres y pilotos más reverenciadas de los años treinta y una celebridad internacional cuando desapareció.

Ella ya se había convertido en la primera mujer en volar a través del Atlántico en solitario en mayo de 1932 y cuando se embarcó en un viaje alrededor del mundo ocupó los titulares.

"Durante más de un mes, millones de personas siguieron el vuelo mundial y así, cuando ella y Noonan desaparecieron en el camino desde Lae, Nueva Guinea, a la pequeña isla Howland, estuvo naturalmente en la primera página y fue una de las noticias más desoladoras", dijo Cochrane.

La teoría más simple es que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible y se estrellaron contra el Océano Pacífico, que es la teoría oficialmente sostenida por el gobierno de Estados Unidos.

Otras de las teorías más inverosímiles sugieren que Earhart era un espía para el gobierno de EE.UU., o que ella sobrevivió a su aterrizaje pero murió un náufraga.

"No culpo a la gente por querer saber, es uno de los mayores misterios del siglo XX", dijo Cochrane.