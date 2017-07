Este es el video que ha destronado a 'Gangnam Style' en YouTube

El video 'See You Again' de Wiz Khalifa con Charlie Puth alcanzó casi los 2.900 millones de reproducciones en YouTube el martes

(CNN) - Deja paso, 'Gangnam Style'.

El video 'See You Again' de Wiz Khalifa con Charlie Puth alcanzó casi los 2.900 millones de reproducciones en YouTube el martes por la mañana, pasando al primer puesto como el video más visto.

Psy, la estrella pop coreana detrás del 'Gangnam Style', ocupó ese lugar en YouTube durante cinco años, después de superar a 'Baby', de Justin Bieber, en noviembre de 2012, dijo YouTube en un comunicado el martes.

'See You Again' promedió más de tres millones de visitas al día solo este año.

"Estoy muy emocionado y agradecido a todos los que apoyaron la canción y el video en YouTube, y feliz de inspirar e impactar tantas vidas", dijo el rapero Khalifa en un comunicado.

La canción fue presentada en la película de acción "Furious 7" de 2015, donde fue interpretada durante los créditos finales en un homenaje a la estrella de la película Paul Walker, quien murió en un accidente de coche antes del estreno.