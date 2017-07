Estos son los nominados a los Premios Emmy: ¿quedó tu programa favorito en la lista?

Cinco programas primerizos –"This Is Us”, “Westworld", "The Handmaid's Tale”, "The Crown" y "Stranger Things”– competirán con "Better Call Saul" y "House of Cards”.

(CNN) – Los nominados a la edición número 69 de los Premios Emmy fueron anunciados en la mañana de este jueves y tal parece que es la oportunidad para las series primerizas en una de las categorías más importantes.

Cinco programas nuevos –"This Is Us”, “Westworld", "The Handmaid's Tale”, "The Crown" y "Stranger Things”– competirán por el galardón a mejor serie de drama con dos nominados que regresan para dar la batalla: "Better Call Saul" y "House of Cards”.

“Stranger Things”, que ha sido todo un éxito para Netflix, obtuvo 19 nominaciones.

La serie de comedia sketch "Saturday Night Live" y el drama de HBO "Westworld" acumularon el mayor número de nominaciones a los Emmy para programas individuales con 22, cada uno. “Saturday Night Live" es ahora el show que acumula más nominaciones a este premio con 231 durante todos los años que ha estado al aire.

“Atlanta", “Black-ish", "Master of None”, "Modern Family”, "Silicon Valley," "Unbreakable Kimmy Schmidt," y "Veep" compiten por llevarse el título de la mejor comedia.

Dos series con temas políticos muy diferentes también recibieron múltiples nominaciones para los premios Emmy. La comedia satírica "Veep" de HBO obtuvo 17 nominaciones, y el recién llegado drama distópico "The Handmaid's Tale” de Hulu alcanzó 13.

La estrella de "Veep" Anna Chlumsky anunció a los nominados, junto con el actor Shemar Moore. Y ella resultó sorprendida cuando se enteró de que por quinta vez consecutiva estaba opcionada a llevarse el galardón de mejor actriz de reparto en una comedia.

CNN alcanzó siete nominaciones, incluyendo un reconocimiento a W. Kamau Bell como anfitrión de "United Shades Of America with W. Kamau Bell". La serie de viajes de CNN "Anthony Bourdain Parts Unknown" también fue nominada en la categoría de mejor serie informativa o especial.

Te dejamos una lista con algunos de los nominados:

Mejor serie de drama

"Better Call Saul"

"The Crown"

"The Handmaid's Tale"

"House of Cards"

"Stranger Things"

"This Is Us"

"Westworld"

Mejor serie de comedia

"Atlanta"

"Black-ish"

"Master of None"

"Modern Family"

"Silicon Valley"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

"Veep"

Mejor actor principal en serie de drama

Sterling K. Brown por "This Is Us"

Anthony Hopkins por "Westworld"

Bob Odenkirk por "Better Call Saul"

Matthew Rhys por "The Americans"

Liev Schreiber por "Ray Donovan"

Kevin Spacey por "House of Cards"

Milo Ventimiglia por "This Is Us"

Mejor actriz principal en serie de drama

Viola Davis por "How to Get Away With Murder"

Claire Foy por "The Crown"

Elisabeth Moss por "The Handmaid's Tale"

Keri Russell por "The Americans"

Evan Rachel Wood por "Westworld"

Robin Wright por "House of Cards"

Mejor actor principal en serie de comedia

Anthony Anderson por "Black-ish"

Aziz Ansari por "Master of None"

Zach Galifianakis por "Baskets"

Donald Glover por "Atlanta"

William H. Macy por "Shameless"

Jeffrey Tambor por "Transparent"

Mejor actriz principal en serie de comedia

Pamela Adlon por "Better Things"

Jane Fonda por "Grace and Frankie"

Allison Janney por "Mom"

Ellie Kemper por "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Julia Louis-Dreyfus por "Veep"

Tracee Ellis Ross por "Black-ish"

Lily Tomlin por "Grace and Frankie"

Mejor serie limitada

"Big Little Lies"

"Fargo"

"Feud: Bette and Joan"

"The Night Of"

"Genius"

Mejor actor en serie limitada

Riz Ahmed por "The Night Of"

Benedict Cumberbatch por "Sherlock: The Lying Detective"

Robert De Niro por "The Wizard of Lies"

Ewan McGregor por "Fargo"

Geoffrey Rush por "Genius"

John Turturro por "The Night Of"

Mejor actriz en serie limitada

Carrie Coon por "Fargo"

Felicity Huffman por "American Crime"

Nicole Kidman por "Big Little Lies"

Jessica Lange por "Feud: Bette and Joan"

Susan Sarandon por "Feud: Bette and Joan"

Reese Witherspoon por "Big Little Lies"

Mejor programa de entrevistas de variedades

"Full Frontal With Samantha Bee"

"Jimmy Kimmel Live!"

"Last Week Tonight With John Oliver"

"The Late Late Show With James Corden"

"The Late Show With Stephen Colbert"

"Real Time With Bill Maher"

Mejor programa de realidad o competencias

"The Amazing Race"

"American Ninja Warrior"

"Project Runway"

"RuPaul's Drag Race"

"Top Chef"

"The Voice"

Visita la página de los Premios Emmy para consultar la lista completa de nominados.

La edición 69 de estos galardones, presentada por Stephen Colbert, se transmitirán en vivo el domingo 17 de septiembre por CBS.