La Europa "de Emmanuel Macron"

(CNN Español) - Europa está “levantando cabeza”. Su economía está saliendo del pozo en el que llevaba mucho tiempo, y hasta el Baco Central Europeo y Mario Draghi —su presidente— hablan ya de que estamos en una fase distinta. Hay muchos aspectos positivos en lo que empieza a pasar en la Unión Europea, pero sin duda uno de los más importantes estos últimos meses ha sido la victoria de Emmanuel Macron en Francia.

El “no” rotundo de Francia al populismo en las ultimas elecciones es una estupenda noticia para la Unión Europea. Y la elección de un politico pragmático en lo económico y totalmente alejado de los movimientos antidemocráticos —como lo es — es un factor positivo, que no solo será bueno para Francia, sino quizás también para toda Europa.

He hablado de todo eso y mucho más con mi invitado en GloboEconomía esta semana, el profesor Mauro Guillen, director del Joseph H. Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania, y coincide conmigo en que el momento puede ser esperanzador, si es que la Union Europea decide acometer las reformas que necesita para hacerse menos burocrática y poner en marcha los mecanismos que sean necesarios para conseguir una mejor distribución de la riqueza.

Es un escenario en el que, manteniendo el sistema de libre mercado y la democracia representativa, se evite que crezcan esas bolsas de población desvinculada, que se siente marginada y que son las que han dado gasolina a los movimientos populistas y nacionalistas —tanto de izquierda como de derecha— que han jalonado Europa en la ultima década.

Muy interesante la charla con Mauro Guillen, espero que os interese.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET