Magic! y Los Pericos ¿la mejor colaboración de reggae moderno?

Magic! confesó en sus principios que serían al versión actualizada de The Police.

(CNN Español) – Originarios de la ciudad de Toronto en Canadá, la banda de reggae-pop, Magic!, formada por Nasri Atweh (Voz principal), Mark Pellizer (Guitarra), Alex Tanas (Batería) y Ben Spivak (Bajo), son conocidos por el tema ‘Rude’ y según la cadena de videos MTV, fue la canción número 1 del verano de 2013.

Para escuchar la entrevista con Magic! puedes ir hasta el minuto 13:20.

Con una profunda inspiración en The Police, Bob Marley y The Wailers, esta banda comenzó cuando el vocalista Nasri conoció a Mark en un estudio de grabación, y fue tan buena la química entre ellos, que unas semanas después decidieron hacer una versión ‘actualizada’ del grupo The Police, a la que se unieron Alex y Ben.

Otras canciones que han logrado colocar en el gusto del público son ‘Don’t kill the magic’, ‘No way No’ y ‘No Evil’, entre otras. Han viajado por toda Latinoamérica y hecho duetos con diversos artistas como David Guetta, Shakira y la banda argentina, Los Pericos.

Los Pericos se formaron a finales de 1986, convirtiéndose en la primera banda de reggae de Argentina y el pasado mes de junio, celebraron 30 años de carrera en la Ciudad de México y fue entonces que grabaron junto a Magic! tres temas: ‘Waitin’, ‘No way No’ y ‘Caliente’.

Actualmente, Magic! se encuentra grabando su nuevo álbum, que esperan salga a la venta a principios del 2018, y con el que prevén recorrer toda Latinoamérica y no solamente las ciudades más importantes e la región.

Y respondiendo a la pregunta del título de esta nota...la respuesta es sí, y queremos verlos juntos en concierto.

Conversamos con los cuatro integrantes de Magic! en la Ciudad de México y te invitamos a que escuches esta charla con Nasri, Mark, Alex y Ben en nuestro episodio #17.

