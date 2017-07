5 datos sobre la consulta popular convocada por la oposición en Venezuela

(CNN) - Con la consulta popular organizada por la oposición en Venezuela se busca que 14 millones de personas "puedan decidir el destino del país", según un comunicado de la Asamblea Nacional.

Estos son algunos datos claves de la consulta:

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) instaló 2.030 puntos soberanos, 14.404 mesas de votación y tiene acreditado 42.272 miembros de mesas en todo el país. Además, contará con más de 80.000 voluntarios, según el comunicado.

En el mundo hay dispuestos 667 puntos soberanos en 602 ciudades de 100 países, según declaraciones del diputado Juan Andrés Mejías, de acuerdo con la Asamblea.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Australia, Nueva Zelanda, Kuwait y Omán fueron los primeros países en responder a la convocatoria.

Cinco expresidentes, Andrés Pastrana de Colombia, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, ambos de Costa Rica; Vicente Fox de Mexico y Jorge “Tuto” Quiroga de Bolivia, arribaron a Venezuela para participar como observadores internacionales del proceso.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó también sobre la presencia en Venezuela de personalidades pertenecientes a las organizaciones no gubernamentales, para participar como observadores, entre ellos: Diana Chávez, de Transparencia Perú; Alfredo Alcalá, de Alianza Cívica de México; Natalia Salgado, de Participación Ciudadana de Ecuador; Salvador Romero, ex presidente del Tribunal Electoral de Bolivia, y Carlos Meza, ex presidente de Bolivia.