Familia encuentra pistas del suicidio de adolescente en cuadros de la Ballena Azul

(CNN) - Las paredes y la decoración de la habitación de Nadia de 16 años se parecía a la de cualquier otro adolescente de la escuela secundaria. Su verdadero nombre no es Nadia; mantenemos su identidad oculta a petición de su familia, por respeto a su memoria y a su privacidad.



Una hermosa pintura cubría la pared a lo largo de su cama. La estantería estaba adornada con libros, chucherías y fotos de la infancia. Cerca de un espejo de cuerpo entero, las ilustraciones recientes mostraban una foto impresa de una ballena azul que cubría un fondo pintado a mano.

Esta chica era una artista talentosa, hermana, hija y amiga. Nadie que la conociera sospechaba que se suicidaría en la madrugada del mes de mayo. Nadie que la conociera podría haber anticipado lo que encontrarían después de su muerte.

Casi de inmediato después de que falleció, su devastado hermano mayor, Marty, comenzó a recorrer sus cosas para buscar señales. Él notó un patrón inusual entre dibujos y entradas de diario, incluyendo un bosquejo pequeño de una muchacha con un nombre debajo de ella en ruso.

Una búsqueda en Internet del nombre reveló la historia de Rina Palenkova, una chica de 17 años que publicó un "selfbye" (una selfie momentos antes de suicidarse en Rusia en noviembre de 2015). La foto se volvió viral en el sitio de medios sociales rusos y la atención de su muerte llevó al descubrimiento de su supuesta implicación con algo en línea llamado la Ballena Azul.

Marty recordó la imagen de la ballena azul pegada al lado del espejo en la habitación de su hermana. Miró sus bocetos y encontró páginas de dibujos de ballenas y recortes de revistas con las palabras "I Am a Blue Whale" (Soy una Ballena Azul) pegadas sobre ellos, acompañadas de dibujos que indicaban heridas autoinflingidas, declaraciones suicidas con palabras de adiós y múltiples entradas escritas en ruso.

Marty dijo que el descubrimiento lo asustó. "Ninguno de nosotros conocía el juego, paso mucho tiempo en línea y no lo había visto antes".

¿Qué es juego de la Ballena Azul?

Mientras la familia de Nadia investigaba sobre este juego, descubrieron lo que parecía ser un desafío de suicidio en línea que según se informa comenzó en Rusia hace dos años. Desde entonces, se han reportado suicidios sospechosos de haber sido inspirados por la ballena azul en partes de Asia central, Europa y Sudamérica. El suicidio de Nadia parece ser el primero de los Estados Unidos influenciado por el concepto. El Washington Post informó sobre otro suicidio adolescente en Texas ocurrido a principios de julio y se sospecha que está vinculado con la Ballena Azul.

LEE: Bolivia, en alerta por denuncias de casos de la Ballena Azul

El "juego" se dice que es administrado por un curador en línea y toma más de 50 días. El curador da a los jugadores tareas diarias para realizar y les obliga a presentar pruebas fotográficas que han completado cada una, manteniendo su comunicación privada.

Un hombre que puede estar conectado con la Ballena Azul es un psicólogo de 21 años llamado Philip Budeikin. Según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti, fue arrestado en noviembre. Autoridades del Tribunal de Distrito de San Petersburgo confirmaron en un comunicado de prensa que hay una investigación abierta sobre su acusación de "incitación al suicidio". El comunicado de prensa del Comité de Investigación dice que Budeikin confesó haber creado el juego y utilizado el sitio social de VK.com para animar a al menos 15 adolescentes a suicidarse.

Mientras las autoridades investigan si hay curadores que se comunican directamente con los adolescentes o si el juego es simplemente folklore en Internet, se dice que los desafíos comienzan a las 4:20 a.m. y varían en intensidad. Algunos comenzarán con cosas simples como dibujar una ballena azul en un pedazo de papel. Los retos pueden ser también ver películas de terror durante toda la noche o cortarse en secreto. Se ha informado de que el curador les pide a los adolescentes buscar la ubicación de sus muertes de antemano como uno de los desafíos. En algunos casos, van a la cima de un edificio alto, en otros una estación de tren. Cada tarea se vuelve más riesgosa, y en el día 50, se informa a los jugadores que deben cometer suicidio.

El doctor Dan Reidenberg, director ejecutivo de Suicide Awareness Voices of Education, un organismo sin fines de lucro nacional para la prevención del suicidio, advierte que los padres deben estar vigilando a sus hijos buscando cualquiera de esas señales. Dice que los padres deben preguntarles a los niños si están jugando la Ballena Azul o si tienen amigos que están jugando. Sin embargo, reiteró que "no hay necesidad de entrar en pánico, porque esto no es todavía una crisis, sino una advertencia para alertar a la gente de antemano".

El coronel de justicia del Comité de Investigaciones del Departamento de San Petersburgo, Anton Breydo, inició una investigación sobre la Ballena Azul en Rusia y trabajaba con una niña que había sobrevivido a un intento de suicidio, según el noticiero Novaya Gazeta. Ella le informó que a los jugadores se les dice que una vez que empiecen a jugar, no hay "vuelta atrás". Y si intentan cambiar de opinión, son amenazados por el curador, que dice tener toda su información y dice que vendrá tras ellos o su familia. Funcionarios rusos no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

LEE: Macabro juego de 'La Ballena Azul' preocupa a Colombia, ¿cómo evitar que los jóvenes caigan en él?

Novaya Gazeta informó que la muerte de Palenkova expuso una comunidad de fans suicidas que la convirtieron en un icono, escribiendo mensajes como "Rina, ¡tú eres la mejor!" "Eres mi héroe" y "Te amo". Después de su muerte, Novaya Gazeta informó que en el lapso de seis meses, se reportaron 130 suicidios de adolescentes que podrían estar relacionados con el juego, ya que casi todas las víctimas estaban en el mismo grupo de Internet. Sin embargo, más tarde dijo que sólo 80 de ellos podrían ser probados y fue criticado por dar cifras exageradas que podrían no estar directamente relacionadas con el juego.

Señales de advertencia

Reunir evidencia de tal juego es difícil, y las señales de advertencia pueden ser aún más difíciles para aquellos que no lo conocen. En el caso de Nadia, su familia dijo que en retrospectiva, las señales estaban por todas partes.

"Era una artista", dijo Marty. "Ella dibujó un montón de cosas al azar, por lo que si me habría encontrado con el juego en línea o escuchado sobre él en algún lugar, tal vez podría haber reconstruido un poco más rápido, al igual que lo hice cuando encontré el esbozo de Palenkova. Me llevó menos de 20 minutos entender eso".

Nadia hizo una pintura abstracta de esqueletos de una ballena azul para un proyecto escolar, y la escuela lo había enmarcado y exhibido. La pintura adquirió un nuevo significado tras su muerte.

MIRA: ¿Quién está detrás de los peligrosos retos de la "ballena azul"?

Además del contenido de su diario, la familia recuperó algunas publicaciones en sus redes sociales en los días previos a su muerte. Una foto de sus piernas colgando sobre el techo de su casa, imágenes de cortes autoinfligidos en su cuerpo y una última publicación en la pista del tren con las palabras "adiós" que hizo que la mañana en que murió. Todos se parecían a lo reportado por otras víctimas de la Ballena Azul.