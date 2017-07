¿Por qué un 'rinoceronte gris' causó la caída de las acciones en China?

(CNNMoney) - Muchos inversionistas se desvelan por cuenta de los llamados "cisnes negros", que son eventos difícil de predecir que causan caos, como ataques terroristas o el estallido de la burbuja de internet.

Ahora se pide a las autoridades de China que vigilen a los "rinocerontes grises": peligros evidentes que a menudo se ignoran.

El Diario del Pueblo, un periódico del Partido Comunista, advirtió en un artículo de primera página el lunes que los reguladores "necesitan mejorar el sentido de urgencia" para "prevenir y resolver los riesgos financieros".

"Tanto contra el 'cisne negro', como contra el 'rinoceronte gris', no se pueden tomar a la ligera todo tipo de signos de riesgo", dijo el diario.

No te sientas mal si nunca has oído hablar de un "rinoceronte gris". El término no fue utilizado muchas veces antes de un libro de 2016 de Michele Wucker titulado El rinoceronte gris: Cómo reconocer y actuar en los peligros evidentes que ignoramos. Utiliza ejemplos de amenazas que eran altamente probables pero descuidadas, como el huracán Katrina y la caída de la Unión Soviética.

En China, el foco parece estar en burbujas de mercado. El periódico dijo que las autoridades deben "proteger de cerca" el riesgo de varios excesos, incluso en el crédito, en bienes raíces y en el mercados de valores.

Los inversionistas temen que la advertencia del periódico, combinada con los recientes discursos de los líderes chinos, señale una represión en los activos de riesgo como acciones pequeñas, muchas de las cuales se compran usando deuda.

El índice chino de pequeña capitalización de Shenzhen cayó un 4,3% el lunes. El ChiNext, que se centra en las empresas de alta tecnología, cayó un 5,1% y cerró en su punto más bajo desde principios de 2015.

Michael Block, jefe de estrategia de mercado de Rhino Trading Partners (sin relación con el término), dijo que la preocupación es que los reguladores repriman agresivamente el uso de la deuda y el apalancamiento en el comercio.

"Esto es una mala noticia para las compañías de pequeña capitalización", escribió Block en un informe.

El crecimiento económico de China se mantiene estable

Wall Street mostró poca preocupación el lunes por la caída de las acciones en China durante la noche. El Dow y el S&P 500 estaban cerca de los máximos históricos. El índice Fear & Greed de CNNMoney que mide el sentimiento del mercado también está sentado cómodamente en el territorio de "codicia".

Sin embargo, muchos inversionistas recuerdan el colapso de las acciones chinas en 2015, que se extendió por todo el mundo, incluso a Wall Street. Las preocupaciones sobre China estaban en el corazón de una liquidación el 24 de agosto de 2015, que llevó al Dow a caer brevemente.

"Cuando hay temblores en una parte de los mercados globales, otros tienden a seguir", dijo Block.

Los líderes de China señalaron una postura más dura sobre las burbujas en discursos en la Conferencia Nacional de Trabajo Financiero de la semana pasada.

La cobertura de los medios de comunicación estatales de los discursos del presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang sugieren que "la vigilancia regulatoria más estricta del crédito en los últimos meses continuará indefinidamente", según un informe de Julian Evans-Pritchard, economista de China en Capital Economics.

Por supuesto, esta atención es una buena cosa en el largo plazo, porque las burbujas pueden convertirse en desastres financieros cuando se les permite crecer demasiado. No es sino ver la burbuja inmobiliaria de mediados de los años 2000, que se convirtió en la crisis de 2008.

Pero la economía de China se ha estabilizado en los últimos trimestres gracias a los programas de estímulo del Gobierno que involucraban la deuda. El crecimiento económico de China durante el segundo trimestre llegó a un 6,9%, una marca por encima del año pasado.

Lo que se dice en Beijing señala que la economía china podría no ser capaz de depender de tanta ayuda del gobierno en el futuro.