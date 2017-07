Dudamel pide frenar la Constituyente: Debo defender los valores democráticos y evitar el derramamiento de sangre

(CNN Español) - "Al igual que muchos otros venezolanos, me siento en la obligación personal de ayudar en la más importante tarea del presente: defender los valores democráticos fundamentales, evitando así que la sangre de nuestros compatriotas continúe siendo derramada", afirmó el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel en una columna que publica este miércoles El País de España.



El diario The New York Times igualmente publicó una columna del músico en inglés, bastante similar a la del diario español.

El venezolano instó al presidente de su país, Nicolás Maduro, a detener la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. "Esta no es la respuesta. Todos los ciudadanos venezolanos tienen el deber de hacer lo que puedan para cambiar la situación actual, de defender nuestros valores democráticos y prevenir más derramamiento de sangre", afirmó Dudamel en el diario estadounidense.

Maduro convocó una Constituyente para este 30 de julio, lo que ha generado críticas tanto de la oposición venezolana como voces internacionales.

La Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro tendría el poder de reorganizar el Estado y podría llevar a la redacción de una nueva constitución nacional.

Maduro dijo que el ministro de Educación Elías Jaua será el líder de esta Asamblea Nacional.

El mandatario dijo que la Asamblea Nacional Constituyente será "no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones", afirmó el 1 de mayo cuando la propuso.

La oposición advierte que no puede ser una asamblea constituyente comunal y dice que el Gobierno le está quitando al pueblo el derecho a votar, que según ellos es la vía adecuada para una solución a la crisis y constituye un verdadero diálogo nacional.

El estado de malestar generalizado en el país surgió el 29 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lo que se ha sumado a los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. La oposición se indignó y calificó la medida como un golpe. Tres días después, el alto tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.

Dudamel, director Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, de la Sinfónica de Gotemburgo y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, habló al gobierno y a los líderes políticos para que sienten las bases para un "nuevo orden democrático".

"Pido encarecidamente al Gobierno venezolano que suspenda la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente; pido encarecidamente a todos los líderes políticos sin excepción que cumplan con su responsabilidad como representantes del pueblo venezolano y se encarguen de crear las condiciones necesarias para lograr un nuevo marco de convivencia", afirmó en la columna de El País.

Este domingo, más de 7 millones de venezolanos rechazaron la Constituyente de Maduro en un plebiscito no vinculante convocado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Votación a la que se refiere Dudamel en su columna.

"A pesar de los eventos del pasado domingo, en los que millones de mis compatriotas –en Venezuela y en el exterior– expresaron su rechazo a los planes gubernamentales, los venezolanos aún no nos hemos podido manifestar públicamente a través de una consulta popular previa y vinculante", dice.

Las protestas en Venezuela cumplen ya más de tres meses y han dejado 95 muertos.

Dudamel recordó la muerte del violinista Armando Cañizales que fue la primera vez que alzó su voz para hablar "contra la violencia y represión" en Venezuela.

"En el pasado había luchado contra la necesidad de entrar en el discurso político, pensando que no era mi papel. Y la gente ha intentado leer mis acciones pasadas buscando un significado político. No estoy buscando ponerme de una u otra parte: voy a tomar una posición. Para mí lo que importan son los valores y procesos que escogen nuestros líderes, no quiénes son nuestros líderes", escribió en The New York Times.

Dudamel termina su columna hablando del dolor y la angustia que le causan las víctimas y la situación de su país, pero dice que todavía tiene esperanza de que Venezuela pueda cambiar.

"Tener voluntad de encontrar soluciones significa, en última instancia, creer en una Venezuela democrática, pacífica y alineada en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos y todas. Yo creo en esa Venezuela", finaliza.

Voces contra y a favor de la Constituyente

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien el lunes 10 d julio a través de su cuenta de Twitter afirmó que “para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la Constituyente”.

Para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la constituyente. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 10, 2017

El Vaticano también criticó la Constituyente el pasado 21 de junio. En una declaración del arzobispo Bernardito Auza, observador permanente de la Santa Sede en la OEA, entregada ese día en Cancún previo a una asamblea del organismo, se aseguró que “en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático” de Venezuela.

El presidente de EE.UU. Donald Trump advirtió este lunes: "Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará medidas económicas fuertes y rápidas".

Trump dijo que "Estados Unidos no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona".

Frente a esas declaraciones, el canciller de Venezuela Samuel Moncada repudió el comunicado e hizo un llamado a otros países para defender la democracia de Venezuela y afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro sería una realidad.

"Trump ha cometido una agresión contra un país latinoamericano", dijo el funcionario en rueda de prensa este martes.

La fiscal general Luisa Ortega y un grupo de fiscales también han pedido que se decrete la nulidad de la Constituyente de Maduro.

Pero no todo han sido voces adversas en el extranjero.

El pasado 26 de junio, durante la realización del Congreso Sandinista Nacional, el gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega aseguró que defiende el proceso de Asamblea Nacional Constituyente propuesto por Maduro, y a principios de mayo, el presidente de Bolivia Evo Morales aseguró que es el pueblo de Venezuela el que debe decidir su futuro, “respetando su Constitución, sin intromisión ni intervención externa”.