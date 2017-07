Un jubilado construyó por 550 dólares unas escaleras que iban a costar 65.000 dólares

(CNN) - Un jubilado en Toronto estaba descontento con el tiempo que la ciudad estaba tomando para construir un tramo de escaleras en una pendiente precaria.

Entonces las hizo él mismo... a una fracción del costo.

Adi Astl, con la ayuda de un hombre sin hogar que contrató, construyó ocho escalones por 550 dólares, más de 100 veces más barato que los 65.000-150.000 dólares que la ciudad había estimado para la obra.

Astl le dijo CTV News, afiliada de CNN, que los miembros de su grupo de jardinería le agradecieron por construir las escaleras. Uno de ellos se había roto una muñeca cayendo por la ladera que conducía a su jardín comunitario.

Pero no todo el mundo está contento con la aparentemente buena acción de Astl.

Mientras que las escaleras han sido una adición bienvenida para la comunidad en Tom Riley Park, la ciudad ahora amenaza con derribar la escalera porque no fue construida de acuerdo con las regulaciones de la ciudad.

La ciudad insistió en que Astl no debería haber pasado por alto los pasos legales y debía haber esperado a que los funcionarios municipales resolvieran el problema. El alcalde John Tory reconoció la absurdidad de las estimaciones de la ciudad, pero dijo que no condona a los ciudadanos privados que no respetan los estatutos de la ciudad para construir estructuras públicas.

"Simplemente no podemos tener gente que decida ir a Home Depot y construya una escalera en un parque porque eso es lo que les gustaría tener", dijo Tory a CTV.

Astl, sin embargo, pensó que su seguridad —y la de sus compañeros residentes— era una prioridad más grande. "Para mí, la seguridad de las personas es más importante que el dinero", dijo Astl. "Si la ciudad no está dispuesta a hacerlo, tengo que hacerlo yo mismo".