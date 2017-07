Esta son las 7 bibliotecas más bonitas del mundo

Nota del editor: Este artículo fue publicado por primera vez en el 2013. Fue actualizado para ser republicado en el 2017.

(CNN) - ¿Qué tan buen plan puede ser ir a una biblioteca en la era de los iPads y los Kindles? Más de lo que crees, si sabes a dónde ir.

1. Biblioteca Central de Seattle (Washington, Estados Unidos)

La Biblioteca Central de Seattle es elegante, moderna y sofisticada y recibe a millones de turistas de todo el mundo, que pagan por hacer recorridos guiados.

Diseñada por el arquitecto holandés Rem Koolhaas y el diseñador estadounidense Joshua Ramus, fue elegida como una de las 150 estructuras favoritas del Instituto de Arquitectos en Estados Unidos.

El edificio es un trabajo de arte impresionante: brillante, abstracto e inusual. La biblioteca presenta varias exposiciones de arte, organiza firmas de libros y otros eventos a lo largo del año.

2. Biblioteca del Trinity College (Dublín, Irlanda)

Es muy vieja, sí. Pero no es aburrida. La del Trinity College en Dublín es la biblioteca más vieja de Irlanda. Fue fundada por la Reina Isabel I en 1592. No solo su exterior es impresionante, también tiene la cámara individual de una biblioteca más grande del mundo. Se llama The Long Room y contiene más de 200.000 de los libros más viejos de la biblioteca.

Uno de sus manuscritos más famosos es El Libro de Kells: Transformando en luz la oscuridad, que tiene los cuatro Evangelios en latín basados en el texto de la Vulgata, escritos en pergamino. Ese solo manuscrito atrae a más de 500.000 visitantes cada año.

The Long Room también tiene una de las arpas más antiguas de Irlanda, que data del siglo XV y es un emblema del país.

3. Biblioteca Geisel de la Universidad de California (San Diego, Estados Unidos)

Esta biblioteca recibió su nombre por Theodor Geisel, ampliamente reconocido como el Doctor Seuss, y es una de las más modernas del mundo.

A primera vista, parece una nave espacial. El arquitecto William Pereira, que ayudó a diseñar las actuales instalaciones de lanzamiento en Cabo Cañaveral en Houston (Texas), diseñó la biblioteca en 1970. Ha aparecido en películas de ciencia ficción (sí, una de las películas es Inception, con Leonardo DiCaprio), cuentos y novelas.

De todas maneras, no solo vale la pena que te fijes en su exterior. Adentro se llevan a cabo, por ejemplo, las famosas Cenas en la Biblioteca, en las que se invita a los lectores a tomar un coctel, a una subasta silenciosa o a un discurso especial con autores prominentes.

4. Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda)

Los Teletubbies pueden venir aquí a pasear y leer un rato. La Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Delft fue construida en 1997 y tiene más de 862.000 libros, 16.000 suscripciones a revistas y un museo propio. Pero basta solo una rápida mirada al lugar para quedar hipnotizado.

El edificio, de hecho, está bajo la tierra, así que en realidad no puedes ver la biblioteca si estás afuera. O solo parte de ella: un techo muy interesante, cubierto de césped y en cuyo centro emerge un cono, que simboliza la tecnología. Consejo antes de que te sientes en el pasto: ten cuidado con los aspersores.

5. Biblioteca Alexandrina (Alexandria, Egipto)

La Biblioteca Alexandrina es el renacimiento de la antigua Biblioteca Real de Alexandria, que fue la más grande e influyente del mundo griego y fue construida por Alejandro Magno hace 2.300 años. La nueva biblioteca se inauguró en el 2002 en la orilla del Mar Mediterráneo, tras 10 años de diseño, planeación y construcción.

Fue diseñada por la firma SNOHETTA, ganadora de un concurso internacional organizado por la Unión Internacional de Arquitectos, la UNESCO y el gobierno de Egipto.

Además de los libros, tiene cuatro museos sobre antigüedades, manuscritos y ciencia, y 15 exposiciones permanentes, entre ellas una sobre caligrafía árabe y otra sobre la historia de la imprenta.

6. Biblioteca de la Ciudad (Stuttgart, Alemania)

Trata de no poner tus dedos sobre sus paredes blancas. La Biblioteca de la ciudad de Stuttgart es controvertida. Algunos dicen que es innovadora, pero otros dicen que no se adapta a su entorno. Sin embargo, es uno de los edificios más interesantes del área, junto con el Museo Porsche, que está muy cerca.

Su diseño en forma de cubo está influenciado por el antiguo Panteón en Roma. Tiene un “corazón” que sirve como espacio de reunión y a través del cual se cuela la luz natural en el edificio. La biblioteca organiza distintos eventos, incluyendo lecturas, firmas de libros y exposiciones.

7. Biblioteca Pública de Bishan (Singapur)

Es una casa en el árbol moderna.

Ubicada en el corazón de Bishan, la premiada Biblioteca Comunitaria de Bishan abarca 4.000 metros cuadrados. Es sencilla y sofisticada y fue diseñada para parecer una casa en un árbol.

Las cápsulas de colores que sobresalen de uno de los lados del edificio representan libros saliendo de un estante. Adentro, esas mismas cápsulas ofrecen espacios privados para leer. Sus ventanas hasta el techo también hacen que sea divertido ver a la gente caminar y leer adentro del edificio.