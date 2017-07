Exhumarán el cuerpo del artista español Dalí para una prueba de paternidad

(CNN Español) - 28 años después de su muerte, el legado del artista español Dalí está dando un giro surrealista: su cuerpo será exhumado este jueves para una prueba de ADN en un juicio de paternidad.



Una mujer española dice que ella es la hija del pintor, pues afirma que su madre y el artista tuvieron una relación extramatrimonial hace más de 60 años.

"Quiero saber quién soy. Eso es lo que espero. Conocer la verdad. El resto vendrá. Primero una cosa y luego la otra", afirma María Pilar Abel Martínez.

En junio, la Corte Suprema de Madrid ordenó la exhumación porque había una “falta de restos biológicos o personales con cuales comparar” el ADN de la mujer.

Junto a su ultra delgado bigote, Dalí es probablemente mejor conocido por sus pinturas de ensueño, incluyendo sus famosos relojes derretidos.

Cuando murió, dejó gran parte de su arte, valorizada en cientos de millones de dólares, al gobierno español, y está enterrado en su pueblo natal en un museo dedicado a él.

Los visitantes discrepan sobre la decisión de desenterrarlo.

"No sé si esta mujer lo hace por ganar dinero o por simplemente decir que ella es hija de Dalí, pero está bien que averigüe quién era su padre", afirma José Luis Navarro, un jubilado de 74años.

"Su madre debería saber perfectamente si el es el padre o no. Deberían haberlo dicho antes y buscado el ADN antes de hacer lo que van a hacer ahora", dice la retirada de 76a años Margarita Pescador.

La Fundación Dalí se opone a la exhumación. Pero la mujer que dice ser la hija de Dalí señala que esto se viene desde hace tiempo.

"No sé. Tal vez llore mucho o me congele y caiga al piso. No sé. Ya lloré mucho. ¿Cómo me imagino ese día? No lo puedo describir con palabras", afirma.

La respuesta podría estar en la tumba de Dalí, un artista que resulta ser tan excéntrico de muerto como era en vida.