McCain enfrenta su más grande batalla

Washington (CNN) - John McCain siempre ha vivido para luchar. Ahora está enfrentando su batalla más dura.

El senador republicano por Arizona a menudo parecía indestructible, a pesar de los mejores esfuerzos de sus carceleros de guerra en Vietnam, una lucha anterior con un melanoma y una lista de honorables derrotas políticas. Ahora se le ha diagnosticado un cáncer cerebral, como lo informó CNN este miércoles.

Es un político guerrero que lleva las cicatrices de toda una vida de campañas militares y políticas y de amenazas en su cuerpo y su alma. Ha cosechado más enemigos y amigos que la mayoría de los hombres y es un héroe nacional.

Hace ocho años, McCain, uno de los últimos gigantes del Senado, se encontraba ante el ataúd de su amigo y compañero de combate, el senador Edward 'Ted' Kennedy, que había sucumbido a la misma enfermedad contra la que ahora está luchando, lo que explica su visión común ante la vida.

"Ted y yo compartimos el sentimiento de que una pelea no compartida fue una que no se disfrutó", aseguró McCain, recordando las discusiones con su fiero compañero en el Senado, pero también momentos en que habían enterrado sus diferencias para forjar el progreso de la nación.

McCain ha dicho que está ansioso por volver a trabajar después de su cirugía hace casi una semana y ha estado usando mucho el teléfono. Pero le dijeron que no viajara por dos semanas. Ahora, sus movimientos podrían ser reducidos aún más por los tratamientos que podrían incluir quimioterapia y radiación.

A largo plazo, la perspectiva de McCain es desalentadora. Sus médicos le dijeron al doctor Sanjay Gupta, de CNN, con el permiso de McCain, que sufría de un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer. Kennedy, quien también fue diagnosticado durante un amargo enfrentamiento en el Senado sobre el sistema de la salud, sobrevivió durante unos 15 meses luego de un diagnóstico similar.

La oficina de McCain dijo en una declaración que el senador por Arizona aprecia la avalancha de apoyos que recibió desde que ingresó al hospital.

"Le agradece a los médicos y al personal de la Clínica Mayo por su excepcional atención y confía en que cualquier tratamiento futuro será efectivo".

Una cosa es segura, sin embargo, McCain luchará, algo que uno de sus oponentes anteriores señaló la noche de este miércoles.

"John McCain es un héroe estadounidense y uno de los luchadores más valientes que he conocido", dijo el expresidente Barack Obama. "El cáncer no sabe a qué se enfrenta. Dile eso, John".

Su hija, Meghan, emitió una declaración en homenaje a su padre cuando su diagnóstico se hizo público.

"Él es la persona más dura que conozco, el enemigo más cruel no podría romperlo. Las agresiones de la vida política no pueden doblegarlo. El cáncer puede afligirlo de muchas maneras, pero no lo hará rendirse. Nunca lo ha hecho".

A lo largo de su carrera militar y política, McCain ha sido el epítome del discurso "El hombre en la Arena", de su héroe Theodore Roosevelt, en el que se refiere un hombre cuyo rostro está "desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, que se esfuerza valientemente, yerra y da un traspié tras otro pues no hay esfuerzo sin error o fallo".