Estas son las 15 frases más polémicas del papa Francisco

(CNN Español) – Durante los cuatro años y cuatro meses que lleva liderando la Iglesia católica, el papa Francisco ha demostrado que prácticamente ningún tema está vedado. En polémicas declaraciones se ha referido al aborto, el matrimonio, los homosexuales y la realidad política de varios países. Y tanto han calado sus afirmaciones que usualmente llegan a protagonizar titulares.

Faltando poco menos de dos meses para que el sumo pontífice llegue a su visita en Colombia, donde así como ocurrió en México podrá plantear importantes reflexiones, recopilamos sus frases más controvertidas.

El abuso sexual de niños “es una enfermedad”

Durante una entrevista con la revista italiana y jesuita La Civilta Cattolica en febrero pasado, el papa Francisco sostuvo que abusar de los niños “es una enfermedad”. Por eso explicó que la Iglesia católica debe esforzarse más en la selección de los candidatos que aspiren a ser sacerdotes, para no admitir a potenciales abusadores. También señaló que la mitad de los abusadores fueron víctimas de abuso, lo que “siembra abuso en el futuro”.

“Los campos de refugiados —muchos— son (campos de) concentración, porque están llenos de gente”

El pasado 22 de abril, cuando se dirigía a un grupo de migrantes en la Basílica de San Bartolomeo, el papa habló sobre un hombre que conoció el año pasado en un campo de refugiados de la isla griega de Lesbos. Y soltó: "No sé si logró salir de ese campo de concentración, porque los campos de refugiados –muchos– son (campos de) concentración, porque están llenos de gente”. La afirmación del pontífice no cayó bien y el Comité Judío Estadounidense (AJC, por sus siglas en inglés) le pidió en un comunicado reconsiderar su "deplorable" elección de palabras. "No hay comparación con la magnitud de dicha tragedia”, aseguró la organización refiriéndose al exterminio nazi.

La Iglesia debe “pedirles perdón” a los homosexuales

Cuando iba en su avión de regreso a Roma tras estar en Armenia en junio de 2016, Francisco consideró que la Iglesia católica debe pedirles perdón a los miembros de la comunidad LGBT –y a todos quienes fueron marginados–, por el trato que recibieron. Al responderle la pregunta a un periodista, sobre los comentarios del cardenal alemán Karl Marx de que la iglesia debería disculparse con los homosexuales, Francisco insistió en que no deben ser objeto de discriminación y deben ser respetados y acompañados espiritualmente. "Creo que la iglesia no sólo debe disculparse, como el cardenal Marx dijo, no sólo deben pedir perdón a esta persona que es homosexual a quien se ha ofendido, sino que tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas", aseveró.

Si un gay “acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”

En julio de 2013, apenas tres meses después de convertirse en papa, Francisco pronunció una frase que ha trascendido como una de las más famosas. Refiriéndose al supuesto “lobby gay” –cuando trascendieron a la prensa italiana algunas informaciones de que supuestamente la Santa Sede contenía una red de clérigos homosexuales–, el pontífice reconoció que había mucho que hablar del tema, pero aclaró: “Cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos no deben ser marginados. La tendencia [a la homosexualidad] no es el problema ... ellos son nuestros hermanos”. En ese sentido, insistió en que el problema son los "lobbies" que actúan en contra de los intereses de la iglesia.

Para ser un mal cristiano, “es mejor ser ateo”

Con la evidente intención de llamarles la atención a sus feligreses, el líder de la Iglesia aseguró en febrero pasado que si eres un cristiano que lleva una doble vida o te dedicas a explotar a otras personas o tienes un negocio “sucio” no deberías identificarte como “creyente”. “Tantos católicos son así. Y escandalizan”, manifestó en una misa matinal en Casa Santa Marta. “Cuántas veces hemos oído, todos nosotros, en el barrio y en otras partes, ‘pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye. Te derriba. Y esto sucede todos los días”. También aprovechó la oportunidad para recordar que “el señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo: todos nosotros, no solo los católicos. Todos”, dijo a los creyentes en una misa… incluso los ateos”.

“Concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto"

Así, el sumo pontífice anunció su decisión en noviembre de 2016 de permitir que los sacerdotes católicos absuelvan el aborto de manera indefinida. A través de una carta, el papa explicó que “no hay pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y limpiar cuando encuentra un corazón arrepentido”, aunque indicó que el aborto es un “grave pecado”. También le pidió a cada uno de los representantes de la Iglesia que fueran “apoyo y consuelo a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de reconciliación especial”. Un año antes, en otra misiva, Francisco había abierto esta posibilidad de absolución por parte de cualquier sacerdote, pues antes para que una mujer que había abortado no fuera excomulgada se necesitaba el permiso especial de un obispo. En esa ocasión el papa retiró justamente este permiso especial. “Conocí a muchas mujeres que soportan en sus corazones la cicatriz de esta dolorosa decisión. "El perdón de Dios no puede ser negado a aquellos que se arrepienten”, escribió entonces. Sin embargo, su decisión no cambia las enseñanzas de la Iglesia sobre la gravedad del aborto.

“Evitar el embarazo no es un mal absoluto”

Ante la propagación y gravedad del zika a principios de 2016, Francisco sugirió en febrero de ese año que las mujeres podrían usar anticonceptivos para evitar embarazos que ayuden a prevenir el virus. Durante una conferencia de prensa en el avión papal de regreso a Roma tras su visita en México, el pontífice explicó: “El gran Pablo VI, en una difícil situación en África, permitió a las monjas usar anticonceptivos en casos de violencia… “Por otra parte, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este que mencioné del papa Pablo VI, era claro”. Incluso sostuvo que evitar el embarazo era “un mal menor” que “entra en conflicto con el quinto y sexto mandamiento”. El papa volvió a insistir que, en el otro extremo, “El aborto no es el menor de los males. Es un crimen… Es eliminar a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia”.

“Las uniones de hecho o del mismo sexo, por ejemplo, simplemente no pueden ser equiparadas con el matrimonio”

Aunque con esta intervención en abril de 2016 Francisco buscaba instar a los sacerdotes de todo el mundo tuvieran una mayor aceptación de personas en lo que la Iglesia considera “situaciones irregulares” –como divorciados y homosexuales–, terminó por reiterar la importancia del matrimonio en esta religión. "Un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas", escribió el papa en la exhortación apostólica La alegría del amor, firmada por Francisco, en la que también abogó por integrar a todas las familias. Pero, “con el fin de evitar cualquier malentendido, me gustaría señalar que de ninguna manera debe la Iglesia desistir de proponer la idea completa del matrimonio”. Por eso, a pesar de reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden ofrecer cierta estabilidad, “las uniones de hecho o del mismo sexo, por ejemplo, simplemente no pueden ser equiparadas con el matrimonio”. Y, de nuevo, matizó el mensaje llamando a tener una mayor tolerancia y misericordia frente al juicio. "Toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetados en su dignidad y tratada con consideración”, agregó.

"El celibato voluntario no es una solución”

Estas fueron las palabras que utilizó Francisco en marzo de este año para plantear que está abierto a que hombres casados se ordenen como sacerdotes y así se pueda combatir la falta de clérigos. Las declaraciones hacen parte de una entrevista del papa con el diario alemán Die Zeit, donde también calificó de “problema enorme” la falta de vocación. "Necesitamos considerar si el 'viri probati' puede ser una posibilidad”, indicó. Viri probati es el término en latín para "hombres probados" u hombres casados de excepcional virtud y fe. Y después mencionó que el celibato voluntario no es una solución. La Iglesia actualmente permite que religiosos casados que se convierten al catolicismo desde otras religiones continúen sirviendo como sacerdotes, pero no deja a los hombres católicos casados tomar los hábitos

"Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano"

Cuando el hora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era un candidato, el papa Francisco le dedicó una opinión. En febrero de 2016 aseguró mientras iba en su avión que “una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano”, refiriéndose a la polémica propuesta presidencial que hoy podría hacerse realidad. "Sólo voy a decir que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas como estas. Debemos ver si ha dicho estas cosas de esta manera y le daré el beneficio de la duda”, matizó el sumo pontífice. En ese momento Trump respondió en un comunicado diciendo que “el papa sólo ha escuchado un lado de la historia. No ha visto el crimen, el narcotráfico y el impacto negativo de las políticas mexicanas en EE.UU” y aseguró que “que un líder religioso cuestione la fe de una persona es un escándalo”.

La oposición en Venezuela “está dividida”

A finales de abril pasado el papa Francisco le hizo una dura crítica a la situación en Venezuela, especialmente al papel de la oposición. “Es curioso…la misma oposición está dividida, ¿no? por otro lado, parece que los conflictos se agudizan cada vez más, pero hay algo en movimiento, estuve informado de eso…está muy en el aire todavía", indicó el pontífice, en el avión de regreso de su viaje a Egipto. Días antes de esta declaración el líder de la Iglesia le había hecho un llamado "al gobierno y a todos los miembros de la sociedad venezolana" para evitar la violencia y dar prioridad al diálogo para solucionar la crisis política del país. Y en otra intervención indicó "No dejan de llegar dramáticas noticias sobre la situación en Venezuela y el agravamiento de los enfrentamientos, con numerosos muertos, heridos y detenidos”.

El pasado 17 de junio, el Vaticano respondió una carta que le había enviado un grupo de expresidentes latinoamericanos con respecto a la situación en Venezuela. En la misiva, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, aseguró que "la Santa Sede continúa considerando que una negociación seria y sincera entre las partes, basada en unas condiciones muy claras, comenzando por la celebración de las elecciones constitucionalmente previstas, podría solucionar la grave situación de Venezuela”.

"Si te urge decir algo contra un hermano o hermana, soltar un chisme, ¡muérdete la la lengua! ¡Con fuerza!”

Ese fue el mensaje de advertencia que envió Francisco a los curas y las monjas sobre los rumores. La petición del pontífice estaba enfocada a que no alimenten “el terrorismo del chisme” en su comunidad. El papa pronunció sus palabras en un discurso improvisado para los miembros del clérigo, que llega al final del año de la Vida Consagrada, durante febrero de 2016. También insistió en comparar el chisme con el terrorismo, pues, afirmó, los dos pueden arrastrar a una comunidad al caos.

"No quise" ser papa

El 7 de junio de 2013, durante una reunión con estudiantes católicos de Italia y Albania, Francisco abandonó su discurso “aburrido” y respondió a las preguntas de los chicos. Un niño le preguntó: “Francisco, ¿por qué quisiste ser papa?”. “No quise”, respondió Francisco. De hecho, “una persona que quiere ser Papa no se ama a sí mismo. Dios no lo bendice”, dijo el pontífice.

“Les pido que garanticen que la riqueza sirva a la humanidad y no que la gobierne”

El papa hizo esta petición a los líderes mundiales reunidos en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2014. En su mensaje a los más de 2.500 participantes del Foro Económico Mundial, Francisco pidió a los industriales y banqueros promover una prosperidad inclusiva, pero se abstuvo de reprenderlos por los excesos expuestos por la crisis financiera global.

"Ningún esfuerzo de pacificación será duradero, ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora, que margina y abandona en la periferia una parte de sí misma”

El papa dijo que “el dinero y el poder pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices, pero, al final, nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a no estar nunca satisfechos” el 25 de julio en el recorrido por una favela de Manguinhos en Brasil. En contra de la tradición y a pesar de que la visita se consideró de "alto riesgo” por el clima social del país, Francisco usó un papamóvil sin blindajes para estar más cerca de los fieles, aún en las comunidades que en años pasados eran conocidas por los altos niveles de violencia, narcotráfico y delincuencia.