Cómo renegociar el TLCAN en 15 pasos "sencillos"

(CNNMoney) - El presidente de EE.UU. Donald Trump está un paso más cerca de conseguir un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México.

Pero tiene muchos, muchos más pasos por recorrer (desde la perspectiva de EE.UU.).

El equipo comercial de Trump publicó una lista de objetivos el lunes que delinean los objetivos de la administración para la renegociación del TLCAN, el pacto comercial de tres naciones que entró en vigor en 1994.

Un nuevo tratado de libre comercio probablemente tomará más de un año para promulgar, y posiblemente más, dependiendo de las negociaciones y las fuerzas políticas en los tres países.

Aquí están los otros hitos requeridos por la ley, de acuerdo con la Trade Benefits America Coalition, un grupo apoyado por docenas de grandes asociaciones empresariales y empresas listadas en Fortune 500, incluyendo Microsoft y Walmart.

Aquí es donde estamos ahora

1. Las conversaciones oficiales pueden comenzar 30 días después de la publicación de la lista de objetivos, lo que significa que las negociaciones bilaterales comenzarán el 16 de agosto. Se espera que duren hasta enero, pero podrían durar más.

2. El gobierno Trump debe consultar con la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara y el Comité de Finanzas del Senado.

Antes de que Trump pueda firmar el acuerdo

3. 180 días antes de firmar el acuerdo, el equipo de Trump debe presentar un informe a los comités del Congreso sobre los posibles cambios en la legislación comercial de Estados Unidos.

4. 90 días antes de poner su rúbrica, Trump debe notificar a todo el Congreso sobre su intención de firmar el acuerdo. El mismo día deberá dar los detalles del acuerdo a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, un jurado independiente.

5. 60 días antes de firmar el acuerdo, el equipo de Trump debe publicar el texto en el sitio web del Representante de Comercio de los Estados Unidos.

Antes de que el Congreso reciba el acuerdo

6. El presidente Trump puede firmar el acuerdo.

7. 60 días después de entrar en el nuevo el acuerdo, la administración debe proporcionar una descripción pública de los cambios a las leyes de los Estados Unidos con el fin de llevar a EE.UU. a cumplir con el acuerdo.

8. 105 días después de la firma de Trump, el Centro Internacional de Comercio publica un informe evaluando los impactos económicos del acuerdo revisado.

9. 30 días antes de presentar el proyecto de ley al Congreso, Trump debe enviar una declaración que incluya los textos legales finales del acuerdo.

10. Antes de presentar el proyecto de ley al Congreso, la administración debe presentar una revisión del impacto del acuerdo sobre el empleo y el medio ambiente, y un plan para implementar y hacer cumplir el acuerdo.

Tras la presentación del nuevo TLCAN al Congreso

11. 45 días después de la presentación, la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara debe reportar el proyecto de ley, lo que significa que se necesita un voto mayoritario en el comité para pasar a una votación en la plenaria de la Cámara. La comisión también podría sugerir enmiendas u otros ajustes al acuerdo comercial.

12. 15 días después, la Cámara de Representantes debe votar el proyecto de ley.

13. 15 días después, el Comité de Finanzas del Senado debe reportar el proyecto de ley.

14. 15 días después, el pleno del Senado vota sobre el acuerdo comercial.

15. 30 días antes de firmar oficialmente el acuerdo, Trump debe enviar una carta al Congreso diciendo que ha determinado que Estados Unidos ha tomado las medidas necesarias para cumplir con el acuerdo.

Toma un respiro, porque incluso esa línea de tiempo viene con advertencias.

Todos esos días que el Congreso tiene para evaluar el nuevo TLCAN son días legislativos, no reales, días naturales. En total, el Congreso recibe 90 días legislativos, que en realidad podrían durar varios meses.

Hay más. Los gobiernos de México y Canadá también deben ratificar el acuerdo mientras esto sucede. Si no lo ratifican, no hay nuevo acuerdo.

Eso es importante de recordar porque México celebra elecciones presidenciales en 12 meses, y el candidato principal, Andrés Manuel López Obrador, un crítico de Trump, ha amenazado con endurecer las políticas comerciales con Estados Unidos. No está claro lo que planea hacer, pero si es elegido, el calendario oficial de Estados Unidos para renegociar el TLCAN probablemente terminará en la presidencia de López Obrador.