Emma Watson ofrece recompensa a quien le ayude a encontrar sus anillos

Ciudad de México (Expansión) - Emma Watson perdió tres anillos durante su reciente visita al Mandarin Oriental Spa en Londres, este domingo.

A través de sus redes sociales, Watson dijo que ofrece una recompensa a quien dé información o le devuelva los anillos, aunque no precisó en qué consiste la gratificación.

"Si alguien estuvo en el Mandarin Oriental Spa el domingo desde las 3 de la tarde en adelante y vio los anillos o los tomó sin querer o sabe algo de ellos, no puedo expresar lo mucho que significaría si me los devolvieran. No se harán preguntas", escribió la actriz.

MIRA: Emma Watson: ¿Qué tienen que ver mis pechos con el feminismo?

Watson incluyó una dirección de correo electrónico a la que se le puede escribir para ofrecer datos sobre las joyas, que tienen "un significado especial".

La actriz explicó que uno de ellos se lo dio su madre cuando cumplió 18 años, después de haberlo llevado ella misma desde que la actriz nació.

LEE: Emma Watson dice que le robaron unas fotos