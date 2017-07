Gloria Gaynor hará vibrar a los mexicanos

(CNN Español) - La leyenda de la música disco Gloria Gaynor pondrá a bailar a todos los mexicanos con dos presentaciones en el país azteca como parte de su gira mundial Greatest Hits Tour. El 7 de septiembre la Ciudad de México regresará en el tiempo a la época de las grandes y multicolores pistas de baile, en el Pepsi Center, y al día siguiente, la reina de las discotecas visitará la ciudad de León.

Gloria Fowles —su nombre verdadero—, nació en Newark, Nueva Jersey, un 7 de septiembre. Comenzó su carrera musical en la agrupación The Soul Satisfiers. En 1975, lanzó la canción 'Never can say goodbye', pero fue hasta 1979 cuando se convirtió en la reina de las discotecas en Estados Unidos con el tema 'I Will Survive'. Tema de superación que se convirtió en un himno de la música disco, ganando el único Grammy a la mejor canción Disco en 1980.

'I Will Survive' permaneció 27 semanas continúas en primer lugar de las listas de popularidad de la revista Billboard y aunque siguieron temas como 'I Am What I Am', 'Never Can Say Goodbye' y 'Reach Out, I’ll be there', ninguno consiguió colocarse en el gusto del público como 'I Will Survive'.

A finales de los años noventa, lanzó su autobiografía I Will Survive: The Book, en la que cuenta su historia llena de riquezas y fama, desesperación y salvación. Cuenta cómo fue su ascenso meteórico en el mundo de la música, la fama que alcanzó en el icónico Estudio 54 (bajo la dirección de los dueños Steve Rubell e Ian Schrager), los abusos de cocaína y la caída que vivió por la fama que fue su peor enemiga.

Tras 43 años de carrera musical, 19 discos y una innumerable cantidad de reconocimientos a nivel mundial, Gaynor continúa presentándose en diversos lugares del mundo con la misma energía que tenía en famosa era del disco.

Después de su visita a México, la diva de la música disco se presentará en Nueva York para después continuar su gira por diversas ciudad en Europa y terminar en Berlín, en el New Concert Hall el 17 de noviembre.