Las noticias que debes conocer a esta hora

(CNN Español) - Los esfuerzos del equipo legal de Trump para bloquear la investigación sobre Rusia del fiscal especial, la jornada de paro nacional en Venezuela, la exhumación de Salvador Dalí y más.

No te pierdas estas 5 historias:

1 – WP y NYT: Equipo legal de Trump está intentando socavar la investigación del fiscal especial

El equipo jurídico del presidente Donald Trump está buscando formas de minar la investigación dirigida por el exdirector del FBI Robert Mueller, reportaron The Washington Post y The New York Times.

Lee más

2 – Así vivió Caracas el paro nacional contra la Constituyente

"Parecía domingo", según afirman algunos venezolanos en las calles durante el paro nacional convocado por la oposición como protesta contra la Constituyente. Aunque la calma reinaba en la capital venezolana, también hubo tensión en algunos puntos de Caracas por barricadas levantadas por manifestantes.

Mira el video

3 – Terremoto en isla griega causa al menos dos muertos

El epicentro se situó cerca de la isla griega de Kos, entre Grecia y Turquía. Los dos fallecidos son turistas.

Lee más

4 – Extraen muestras de ADN de Salvador Dalí para una prueba de paternidad

El cuerpo del pintor surrealista español fue exhumado el jueves para una prueba de paternidad.

Lee más

5 – ¿Cómo se siente la marihuana estatal uruguaya?

Los primeros compradores de la marihuana cultivada por el Gobierno de Uruguay comparten sus impresiones sobre el cannabis legal.

Mira el video